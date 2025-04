Governo está investindo R$ 17,3 milhões em escolas no Vale do Sinos por meio da Contratação Simplificada

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está investindo R$ 17,3 milhões em 11 obras no Vale do Rio dos Sinos via Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios escolares. O valor integra os R$ 100 milhões que estão sendo encaminhados às escolas estaduais por meio desse modelo, e que inclui obras em execução, por iniciar e em fase de contratação.

Desde o seu lançamento, em março de 2024, até o momento, já foram destinados R$ 6 milhões para obras concluídas pelo sistema. O modelo começou o ano de 2025 presente em todo o Rio Grande do Sul, após ser progressivamente adotado nas diferentes regiões do Estado.

No Vale do Sinos, São Leopoldo é o município com maior destinação, chegando a R$ 7,4 milhões. A maior parte do investimento na região, R$ 10,5 milhões, se refere a obras em execução em sete escolas de seis municípios. Mais três obras em escolas de dois municípios se encontram em fase de contratação, com aporte de R$ 5,7 milhões, e uma está para iniciar, com destinação de R$ 1,1 milhão. Os trabalhos são fiscalizados pela 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Novo Hamburgo.

O maior investimento é no Instituto de Educação (IE) Paulo Freire, em São Sebastião do Caí , fortemente atingido pelas enchentes de 2023 e 2024 e que foi palco da cerimônia de abertura do ano letivo . A escola está recebendo R$ 3,3 milhões para recuperar o ginásio de esportes, revitalizar as áreas externas de lazer e realizar diversas manutenções em seus blocos, além do R$ 1 milhão investido anteriormente para viabilizar o retorno das aulas à escola.

A Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Emílio Sander, em São Leopoldo, já havia sido atendida pela Contratação Simplificada, com a manutenção das instalações elétricas depois de um incêndio, em um investimento de cerca de R$ 31 mil. Agora, está em fase de contratação a recuperação geral, que destinará à escola mais R$ 2,1 milhões.

Sistema possibilita manutenções mais ágeis

Na Contratação Simplificada, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). Não é preciso fazer uma licitação para cada reforma. Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um “catálogo” à disposição da SOP, com prazos muito menores em relação aos processos anteriores. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

A principal vantagem da contratação simplificada é a redução de prazos. O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90. Os antigos modelos ainda seguirão sendo utilizados, mas apenas em casos específicos que alcançam cifras mais expressivas, como ampliações de prédios ou novas construções.

Devido aos resultados positivos e à agilidade no atendimento das necessidades das escolas, já começou a ampliação da Contratação Simplificada. Em 16 de abril, ocorreu o pregão eletrônico que expande o modelo para os demais prédios públicos, além dos imóveis da Rede Estadual de ensino. Essa primeira seleção tratou da região de Porto Alegre, que foi dividida em sete lotes. Todos tiveram empresas classificadas.

Agora, a SOP e a Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), avaliarão os documentos das empresas, analisando qualificações técnicas dos licitantes e questões jurídico-legais. Nesta terça-feira (22/4), será realizado o pregão eletrônico com 18 lotes que abrangem as regiões do interior do Estado.

Quando estiver valendo para todos os prédios do Executivo, o sistema deverá facilitar e acelerar a recuperação das estruturas do Estado, permitindo que se tenha espaços mais adequados, bonitos e agradáveis para servidores e para a população.

Obras em execução:

EEEM Princesa Isabel, em Estância Velha

Obra: recuperação das instalações elétricas

Obra: recuperação das instalações elétricas Investimento: R$ 69,4 mil

Investimento: R$ 69,4 mil Empresa responsável: Seattle Construtora

Empresa responsável: Seattle Construtora Endereço: avenida Vicente Jorge da Silva, 1.453, bairro Rincão dos Ilhéus

CE Doutor Wolfram Metzler, em Novo Hamburgo

Obra: adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e recuperação de paredes, pisos, muros, do telhado e das instalações elétricas e hidrossanitárias

Obra: adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e recuperação de paredes, pisos, muros, do telhado e das instalações elétricas e hidrossanitárias Investimento: R$ 1,5 milhão

Investimento: R$ 1,5 milhão Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia

Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia Endereço: rua Silveira Martins, 979, bairro Centro

CE João Mosmann, em Parobé

Obra: substituição de portas; troca da cobertura da área coberta, da passagem entre os blocos e do acesso escolar; manutenção dos telhados e das instalações elétricas e hidrossanitárias; adequações ao PPCI; e recuperação de pisos, da quadra esportiva e de pinturas

Obra: substituição de portas; troca da cobertura da área coberta, da passagem entre os blocos e do acesso escolar; manutenção dos telhados e das instalações elétricas e hidrossanitárias; adequações ao PPCI; e recuperação de pisos, da quadra esportiva e de pinturas Investimento: R$ 1,1 milhão

Investimento: R$ 1,1 milhão Empresa responsável: Seattle Construtora

Empresa responsável: Seattle Construtora Endereço: rua Valdelirio Weber, s/n

EEEF Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo

Obra: recuperação geral

Obra: recuperação geral Investimento: R$ 2,5 milhões

Investimento: R$ 2,5 milhões Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia

Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia Endereço: rua Reinaldo Becker, 225, bairro Scharlau

CE Professor Victor Laurilo Becker, em São Leopoldo

Obra: recuperação geral

Obra: recuperação geral Investimento: R$ 1,4 milhão

Investimento: R$ 1,4 milhão Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia

Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia Endereço: rua Reinaldo Kolling, 570, vila Glória, bairro Scharlau

IE Paulo Freire, em São Sebastião do Caí

Obra: recuperação do ginásio de esportes, revitalização das áreas externas de lazer e manutenções nos blocos da instituição

Obra: recuperação do ginásio de esportes, revitalização das áreas externas de lazer e manutenções nos blocos da instituição Investimento: R$ 3,3 milhões

Investimento: R$ 3,3 milhões Empresa responsável: Cetus Construtora

Empresa responsável: Cetus Construtora Endereço: avenida Helmut Weirich, 300, bairro Quilombo

EEEF Doutor Breno Oswaldo Ritter, em Taquara

Obra: recuperação geral

Obra: recuperação geral Investimento: R$ 566 mil

Investimento: R$ 566 mil Empresa responsável: Seattle Construtora

Empresa responsável: Seattle Construtora Endereço: rua Doutor Luiz de Carvalho, 1.308A

Obras por iniciar:

EEEF Coronel Januário Correa, em Montenegro

Obra: recuperação de paredes e pinturas, trocas de portas, manutenção da cobertura, substituição de pisos e reconstrução de muro, entre outros

Obra: recuperação de paredes e pinturas, trocas de portas, manutenção da cobertura, substituição de pisos e reconstrução de muro, entre outros Investimento: R$ 1,1 milhão

Investimento: R$ 1,1 milhão Empresa responsável: Cetus Construtora

Empresa responsável: Cetus Construtora Endereço: rua Bernardo Griebeler, 333, bairro São João

Obras em fase de contratação:

EEEM 9 de Outubro, em Portão

Obra: recuperação da alvenaria, das esquadrias, da cobertura, das pinturas, dos pisos e das instalações elétricas e hidrossanitárias; e adequações ao PPCI

Obra: recuperação da alvenaria, das esquadrias, da cobertura, das pinturas, dos pisos e das instalações elétricas e hidrossanitárias; e adequações ao PPCI Investimento: R$ 2,3 milhões

Investimento: R$ 2,3 milhões Empresa responsável: Seattle Construtora

Empresa responsável: Seattle Construtora Endereço: rua Ivoti, 185, bairro Centro

EEEM Emílio Sander, em São Leopoldo

Obra: recuperações gerais

Obra: recuperações gerais Investimento: R$ 2,1 milhões

Investimento: R$ 2,1 milhões Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia

Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia Endereço: rua Carlos Augusto Berger, s/n, bairro Arroio da Manteiga

EEEF Visconde de São Leopoldo, em São Leopoldo

Obra: recuperação da alvenaria, das esquadrias, da cobertura, das pinturas, dos pisos e das instalações elétricas e hidrossanitárias; e adequações ao PPCI

Obra: recuperação da alvenaria, das esquadrias, da cobertura, das pinturas, dos pisos e das instalações elétricas e hidrossanitárias; e adequações ao PPCI Investimento: R$ 1,3 milhão

Investimento: R$ 1,3 milhão Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia

Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia Endereço: rua Independência, 836, bairro Centro