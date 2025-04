Secretaria da Fazenda esclarece dúvidas sobre o Refaz Reconstrução em live promovida pela Fiergs

Abrir espaço para o diálogo com as empresas e esclarecer dúvidas sobre a regularização de débitos de ICMS. Esse é o objetivo da live gratuita promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do seu Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (Contec), em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), através da Receita Estadual. A transmissão será realizada nesta terça-feira (22/4), às 15h30, e requer inscrição prévia para participação. Clique aqui para fazer a sua inscrição .



Com apoio da Sefaz, a iniciativa vai apresentar as principais informações sobre o Refaz Reconstrução , programa que oferece condições facilitadas para quitação ou parcelamento de dívidas de ICMS. A adesão ao programa vai até o dia 30 de abril de 2025 e permite reduzir em até 95% os valores de juros e multas.

Durante a live, os auditores-fiscais da Receita Estadual Lisiane Moraes de Azeredo Feix e Clovis Roberto Breda vão detalhar as regras do programa, orientar os empresários sobre como aderir e responder às dúvidas do público ao vivo.

Serviço

O quê:live sobre o Refaz Reconstrução.

Quando:22 de abril, às 15h30.

Onde:transmissão on-line (link será enviado após inscrição).

Inscrições: clique no link .