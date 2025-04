Vaticano divulga primeiras imagens do corpo do papa Francisco; enterro será no sábado

O Vaticano publicou nesta terça-feira (22) as primeiras imagens do corpo sem vida do papa Francisco. As fotos foram feitas na capela da Casa Santa Marta, onde o caixão é escoltado por dois guardas suíços.

As imagens, registradas na segunda-feira (21) durante o rito da confirmação da morte do Pontífice, mostram o primeiro papa latino-americano vestindo uma casula vermelha e uma mitra branca, segurando um rosário nas mãos.

Na quarta-feira, 23 de abril, às 9h (horário local), o corpo do Papa Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela porta central. Diante do Altar da Confissão, o cardeal camerlengo conduzira a Liturgia da Palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco.

No sábado, 26 de abril, às 10h (horário local), será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiali (novenário), os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Segundo o jornal italiano Corriere Della Sera, o sepultamento será realizado no sábado (26), às 10h, no horário de Roma, 5h no horário de Brasília.