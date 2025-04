Cancelado debate sobre aspectos econômicos da COP30

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados cancelou a audiência que faria nesta terça-feira sobre os aspectos econômicos e financeiros relacionados à COP30.

O debate atendia a pedido do deputado Sidney Leite (PSD-AM) e ainda não foi remarcado.

O que é COP30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é um encontro global anual no qual líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e a sociedade civil discutem ações para combater as mudanças climáticas.

É considerado um dos principais eventos ambientais do mundo.

Edição brasileira

Neste ano, a COP será realizada em Belém (PA). "É uma oportunidade singular para o Brasil assumir protagonismo nas discussões globais sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável", afirma Sidney Leite.

O parlamentar ressalta que a Zona Franca de Manaus (ZFM) combina o potencial econômico da Amazônia com políticas ambientais e sociais. Ele acredita que a COP30 "pode deixar um legado duradouro de inclusão social, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida, integrando a ZFM às cadeias globais de valor e às estratégias de economia verde".

O evento, continua o parlamentar, também pode avançar na regulamentação dos mercados de carbono internacionais e na reflexão sobre o impacto da transição energética.