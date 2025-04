Venda de carros cresce 8% no RS no primeiro trimestre de 2025

No acumulado de janeiro a março deste ano, foram emplacados no Estado 27.172 automóveis e comerciais leves (Foto: Diones Roberto Becker)

Mesmo com os desafios impostos por juro alto, câmbio volátil e incertezas internacionais, a venda de veículos novos segue no azul neste início de ano no Rio Grande do Sul. O total de veículos zero quilômetro comercializados cresceu 8,05% no primeiro trimestre de 2025 ante o mesmo período do ano passado.

No acumulado de janeiro a março deste ano, foram emplacados no Estado 27.172 automóveis e comerciais leves (grupo que inclui picapes e outros modelos de carga e de passageiros). O montante representa 2.024 veículos a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado (25.148).

O total comercializado apresentou o maior patamar em seis anos. O resultado de 2025 só fica atrás do primeiro trimestre de 2019, quando foram emplacadas 31.899 unidades dessa categoria.

O levantamento é do SINCODIV-RS/FENABRAVE – entidade que representa concessionárias e distribuidoras.

