Governador Eduardo Leite participa de missa em homenagem ao Papa Francisco

A Catedral Metropolitana de Porto Alegre recebeu, no fim da tarde desta segunda-feira (21/4), uma missa em homenagem ao Papa Francisco, que morreu nesta segunda aos 88 anos. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia ao lado do marido, Thalis Bolzan, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e do comandante do Comando Militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento. Fiéis, autoridades e lideranças religiosas lotaram a Catedral para prestar tributo à memória do pontífice argentino.

Durante a celebração, conduzida por Dom Jaime Spengler, que foi nomeado cardeal por Francisco em 2024, destacou o legado do Papa como “uma voz pela paz, pelo diálogo e pela inclusão dos mais vulneráveis”. O cardeal revelou ainda que mantinha diálogo com o Papa para uma possível visita ao Rio Grande do Sul em novembro deste ano, como parte das comemorações dos 400 anos das Missões Jesuíticas.

Em sua manifestação, o governador relembrou com emoção o encontro que teve com Francisco no Vaticano, em abril de 2024, quando entregou pessoalmente o convite oficial para a visita. “Naquele dia, fiquei marcado pela forma humana, atenta e carinhosa com que o Papa Francisco recebia cada pessoa. Mais de uma hora após nosso encontro, enquanto realizávamos uma visita guiada pelo Vaticano, vimos que Francisco continuava lá, recebendo e acolhendo as pessoas com a mesma atenção e dedicação. Esse foi o exemplo que ele nos deixou: o valor absoluto de cada ser humano, independentemente de qualquer condição ou diferença”, disse Leite.

"Francisco ensinou, com atos concretos, que amar significa acolher sem julgar, respeitar sem discriminar", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador também salientou a coragem e o compromisso do Papa com a defesa da igualdade e do acolhimento a todas as pessoas. “Francisco ensinou, com atos concretos, que amar significa acolher sem julgar, respeitar sem discriminar e escutar com paciência e afeto. Que seu legado de inclusão, justiça e fraternidade continue a guiar nossas ações”, finalizou.

Mais cedo, o governador havia se manifestado em suas redes sociais a respeito da morte do Papa. Leia o texto na íntegra:

“Há pessoas que entram para a história não por aquilo que dizem, mas pelo silêncio que rompem. O Papa Francisco foi assim: sua voz quebrou silêncios profundos. Silêncios diante da injustiça, silêncios diante do sofrimento humano, silêncios diante da intolerância e da exclusão.

Recebo com profunda tristeza a notícia da sua partida. Há cerca de um ano, tive a honra de encontrá-lo pessoalmente no Vaticano, quando o convidei a estar conosco no Rio Grande do Sul, na celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas. Jamais esquecerei sua simplicidade, seu olhar atento e acolhedor, e a profundidade com que escutava cada palavra, como se naquele instante o mundo inteiro se resumisse a quem estava diante dele.

Francisco deixa um legado único: mostrou que a força está na humildade, que o verdadeiro poder está no serviço, e que nenhuma transformação é possível sem diálogo, acolhimento e respeito profundo à dignidade humana. Que seu exemplo de vida continue inspirando a todos nós, cristãos e não cristãos, a agir com coragem e empatia diante das dores do nosso tempo.

Descanse em paz, Papa Francisco.”