Veja os dez golpes mais aplicados contra clientes bancários em 2024

Os golpes do WhatsApp – das falsas vendas e da falsa central/falso funcionário de banco – foram as principais armadilhas aplicadas em clientes bancários no ano passado, segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

— Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, a criatividade dos criminosos não conhece limites. A cada dia, novas tentativas de golpes surgem, visando enganar e prejudicar a população — alerta a entidade.

Em 2024, os clientes relataram terem sofrido com maior frequência os golpes de:

- Golpe do WhatsApp: 153 mil reclamações;

- Falsas vendas: 150 mil reclamações;

- Falsa central: 105 mil reclamações;

- Pescaria digital, o chamado Phishing: 33 mil reclamações;

- Falso investimento: 31 mil reclamações;

- Troca de cartão: 19 mil reclamações;

- Envio de falso boleto: 13 mil reclamações;

- Devolução de empréstimo: oito mil reclamações;

- Mão fantasma: cinco mil reclamações;

- Falso motoboy: cinco mil reclamações;

