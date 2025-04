Chuva de sábado em cidades paulistas supera o previsto para todo o mês

As chuvas deste sábado (19) provocaram alagamentos e deslizamentos, abriram crateras, interromperam a circulação de trens e deixaram desalojados em diversas municípios do estado de São Paulo.

No litoral, a cidade mais atingida foi o Guarujá. Segundo a Defesa Civil estadual, a sirene de alerta remoto chegou a ser acionada, e um aviso de atenção extrema foi enviado a moradores da região da Barreira do João Guarda para que evacuassem suas casas. As famílias foram orientadas a seguir para a Escola Municipal Sérgio Pereira.

No morro do Bio, houve um deslizamento de terra, e a Defesa Civil precisou interditar a área, retirando 17 pessoas que foram encaminhadas para o abrigo instalado na escola municipal. No Morro da Vila Baiana, um deslizamento fez com que nove famílias precisassem ser desalojadas de forma preventiva e fossem para a casa de parentes.

Em apenas seis horas, choveu em torno de 191 milímetros (mm) no Guarujá, volume acima do esperado para todo o mês, que é em torno de 190,7mm. Desde o início do mês já choveu 282 milímetros na cidade.

Em São Vicente, também no litoral sul, o asfalto cedeu no cruzamento entre a Rua Pero Lopes de Souza e a Avenida Marechal Deodoro, colocando em risco um edifício ao lado, que ainda será analisado.

Em Campos do Jordão, uma chuva de forte intensidade e com rajadas de vento provocou deslizamentos de terra. Em um dos casos, uma residência foi atingida e, após vistoria da Defesa Civil municipal, precisou ser interditada. Quatro moradores foram para a casa de parentes.

As chuvas também foram intensas na Grande São Paulo. Segundo levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências do estado de São Paulo, em apenas duas horas choveu 84 milímetros em Diadema, 80% do volume esperado para todo o mês de abril, em torno de 106,6 mm. Em Santo André, no mesmo período, choveu 110 mm, ultrapassando o esperado para o mês (106,6mm).

Por causa disso, a Defesa Civil chegou a emitir alerta severo para chuvas para as cidades do ABC, Alto Tietê e Bertioga.

Em Diadema, houve vários pontos de alagamento, queda de muro e motos sendo arrastadas. Em São Bernardo do Campo, o bairro Paulicéia ficou totalmente alagado. Também foi muito afetado o bairro Galileia, com algumas casas atingidas pela água. No bairro Piraporinha, um ônibus ficou ilhado, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na retirada dos passageiros. Apesar disso, não houve feridos ou desabrigados.

Em Mauá, as chuvas provocaram queda de árvores e um deslizamento de terra próximo à Escola Municipal de Educação Infantil Frajola. Lá também houve deslizamento de terra atrás de uma residência no Jardim Zaíra, sem relato de feridos ou desabrigados. Em São Caetano do Sul, também houve registro de alagamentos.

Em Campo Limpo Paulista, um deslizamento de terra levou à queda de um muro, mas não houve vítimas.

Por causa da forte chuva na região metropolitana de São Paulo, houve interrupção temporária na operação dos trens da Linha 7-Rubi, entre as estações Campo Limpo Paulista e Botujuru, causada por pontos de alagamento na via férrea.