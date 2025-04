Central de Licitações promove live sobre atas de registros de preços externas em 25 de abril

A Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), promoverá a terceira live da série Celic Atualiza em 25 de abril, às 10h30. O evento on-line, transmitido pelo YouTube, destacará a “Adesão a Atas de Registro de Preços Externas” e está com inscrições abertas . A iniciativa é realizada em parceria com a Escola de Governo (EGov) e a Assessoria de Comunicação (Ascom).

A série é voltada a servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul que atuam nos processos de compras e contratações, além de demais interessados no tema. O objetivo é esclarecer sobre procedimentos, critérios e boas práticas. As duas primeiras edições trouxeram os temas “ Dispensas por Valor ” e “ Gestão de Atas de Registro de Preços ”. As transmissões seguirão mensalmente até novembro.

“Na terceira capacitação do Celic Atualiza, vamos avançar quanto ao tema de registro de preço, informando sobre as Atas de Registro de Preços Externas, que são aquelas que não pertencem ao órgão gerenciador da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica ou Fundacional do Estado”, explicou o subsecretário da Celic, Felipe Cruzeiro. “A vantajosidade é um dos princípios que rege este tipo de adesão, pois é preciso a comprovação de que trará benefícios em termos de economia e eficiência”, disse.

Os palestrantes serão a diretora do Departamento de Licitações Centralizadas, Renata Manera Fortes, e o diretor-adjunto do Departamento de Procedimentos Auxiliares, Celso Renato Bertolo.