Petrobras reduz preço do diesel em R$ 0,12 para as distribuidoras

A Petrobras reduziu, a partir desta sexta-feira (18/4), em R$ 0,12 por litro, os preços de venda do diesel A (ainda sem adição de biodiesel) nas refinarias. De acordo com a estatal, o preço passa a ser, em média, de R$ 3,43 por litro.

O valor final do diesel depende de outros fatores além do produto, como a incidência de tributos (variável por Estado) e o percentual de lucro das distribuidoras.

O desconto de R$ 0,12 também não é em linha, porque o produto final na bomba traz a mistura de 86% de diesel A com 14% de biodiesel para composição do chamado diesel B, conforme estabelece o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A mistura determinada desde 2023 torna o combustível menos poluente.

A Petrobras afirma que a parcela da empresa no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,95 por litro – uma redução de R$ 0,10 a cada litro de diesel B.

Ainda, segundo a estatal, desde dezembro de 2022 os preços do diesel para as distribuidoras reduziram em R$ 1,06 por litro – desconto de 23,6%.

— Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,59 por litro ou 31,7% — detalha a companhia. A última redução ocorreu em 31 de março.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.