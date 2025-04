Leite inaugura Casa de Resgate e Intervenção Tática da Polícia Civil

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quinta-feira (17/4), a Casa de Resgate e Intervenção Tática da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, um espaço moderno e altamente especializado para treinamentos operacionais. Localizada na Cidade da Polícia, na zona leste de Porto Alegre, a nova estrutura irá qualificar a atuação dos agentes em situações complexas e de alto risco, como o cumprimento de mandados de prisão e o resgate de reféns.

“Estamos apertando o cerco contra o crime no Rio Grande do Sul constantemente, e isso exige uma polícia cada vez mais bem preparada para agir, inclusive contra aqueles que comandam o crime de dentro das cadeias ou de outros locais. É nossa tarefa, como governo, dar instrumentos e ferramentas para isso. A Casa de Resgate oferece exatamente essa preparação técnica e operacional, garantindo mais efetividade nas ações, menos riscos aos cidadãos e mais segurança para quem faz segurança. Tenho muito orgulho da nossa polícia, uma das mais bem preparadas do Brasil”, afirmou Leite.

"Estamos apertando o cerco contra o crime no Rio Grande do Sul constantemente", ressaltou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Com investimento de R$ 3,9 milhões do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp), a Casa de Resgate foi erguida em cerca de um mês, utilizando estrutura modular de containers redestinados e painéis balísticos de última geração. O espaço também conta com alvos móveis, paredes simuladas, uma passarela metálica superior, parede de rapel e ambientes adaptados para simulações realistas de operações policiais. No ato de inauguração, agentes realizaram uma simulação de ingresso tático no ambiente para resgate de refém.

Espaço conta com ambientes adaptados para simulações realistas de operações policiais -Foto: Vitor Rosa/Secom

O novo centro será utilizado em cursos da Academia de Polícia e treinamentos contínuos de agentes em atividade, fortalecendo técnicas de progressão em áreas de risco, entradas táticas, abordagem de suspeitos e ações de resgate. A operação do local começa imediatamente após a inauguração.

Durante a solenidade, o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou que o novo espaço representa um avanço estratégico: “Além de evoluir nas investigações, é fundamental investir nas ações táticas. Quanto mais eficazes forem as nossas investigações, maior a chance de precisarmos entrar em locais de altíssimo risco para cumprir mandados. Esse centro servirá para capacitar os novos policiais, treinar os que já estão em atividade e qualificar ainda mais as nossas divisões operacionais. A atividade de segurança pública é essencialmente de risco, e a capacitação é o caminho para reduzir esse risco.”

O novo centro será utilizado em cursos da Academia de Polícia e treinamentos contínuos de agentes em atividade -Foto: Vitor Rosa/Secom

Já o chefe de Polícia, Fernando Sodré, ressaltou o significado institucional do investimento. “Este é um investimento feito com recursos do Fundo Especial de Segurança Pública, direcionados pelo governo para o plano de investimento da Polícia Civil. É uma resposta a uma demanda antiga e representa um salto de qualidade na nossa capacidade de treinamento. Aqui temos uma estrutura onde é possível repetir e aperfeiçoar técnicas, com uso de armamentos letais e não letais, garantindo mais segurança ao policial e, ao mesmo tempo, respeito aos direitos dos cidadãos. Com melhor preparo, conseguimos agir de forma mais eficiente e com menos danos colaterais.”

A nova unidade integra os esforços do programa RS Seguro para a valorização dos servidores da segurança pública e reforça o compromisso do governo com a eficácia, a qualificação e o respeito aos direitos humanos nas operações policiais.