Gabriel Souza inaugura estrada com recursos do Estado em Terra de Areia, no Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta quinta-feira (17/4), a pavimentação do trecho 1 da estrada municipal Eudócia Fernandes da Costa, conhecida como Estrada Cornélios, em Terra de Areia, no Litoral Norte. A obra, com extensão de 2,1 quilômetros, foi executada por meio de convênio entre o Estado e a prefeitura, com investimento total de R$ 3,4 milhões. Os prefeitos de Terra de Areia, Osvaldo Mattos, de Imbé, Luís Henrique Vedovato, e de Torres, Delci Dimer, também participaram da cerimônia.

Gabriel ressaltou a importância da pavimentação de parte da via, que faz ligação com Capão da Canoa e que, agora, valorizará ainda mais a região. “Além de facilitar a mobilidade, essa via é importante não apenas para Terra de Areia, mas também para o Litoral Norte como um todo porque é uma via alternativa para acessar outros municípios. Além disso, essa obra representa todo um planejamento que está sendo executado na preparação do Rio Grande do futuro. Ter um Estado organizado e com as contas em dia nos permite focar nos problemas das pessoas para poder solucioná-los”, avaliou.

A pavimentação da estrada foi viabilizada por meio de um convênio no qual o Estado, por intermédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), repassou R$ 2,8 milhões. A prefeitura de Terra de Areia entrou com a contrapartida de R$ 582,7 mil. “Obras como essa beneficiam não só quem reside e tem comércio no entorno das avenidas, mas também quem trafega por elas. E iniciativas como essa demonstram nosso compromisso com a infraestrutura dos municípios do Litoral Norte e reforçam a importância dos convênios com municípios, como é o caso desta obra. Somos um governo municipalista, que é parceiro dos municípios", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Mobilidade para agricultura familiar

Terra de Areia tem aproximadamente 10 mil habitantes e é conhecida como a Capital do Abacaxi. A pavimentação da Estrada Cornélios, que liga a BR-101 à comunidade, vai beneficiar o escoamento da produção agrícola local, além de facilitar o deslocamento dos moradores da região com mais segurança e conforto. A via também é importante rota de ligação entre comunidades rurais e o centro de Terra de Areia, além de facilitar o acesso a municípios vizinhos.

O governo do Estado também repassou cerca de R$ 1 milhão para a pavimentação da Rua dos Estagiários, no município, por meio do programa Pavimenta. Na área da Saúde, Terra de Areia recebeu investimentos para o Transporte Sanitário Eletivo, implantação da Rede Bem Cuidar RS, qualificação da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde e da Atenção Primária em Saúde. Na gestão do governador Eduardo Leite, o município recebeu ainda investimentos em segurança, com a aquisição de viaturas.