Governo realiza pagamento da parcela mensal do Programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (17/4), o pagamento da segunda parcela mensal do programa Todo Jovem na Escola . É o terceiro repasse do ano letivo e a segunda transferência referente à bolsa regular mensal, beneficiando 89.364 estudantes com um investimento total de R$ 14,2 milhões.

A iniciativa é uma política pública destinada a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é conceder bolsas mensais como forma de incentivar a permanência e a conclusão dos estudos na Educação Básica, combatendo a evasão escolar. Os pagamentos ocorrem de março a dezembro.

Para ter direito ao benefício, os alunos devem estar regularmente matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual e pertencer a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), comprovando situação de vulnerabilidade com renda per capita de até R$ 660. Também é preciso manter uma frequência escolar mínima de 75%, além da participação em provas e avaliações.

Os valores são creditados diretamente em um cartão de débito individual, fornecido a cada estudante contemplado. Estudantes do Ensino Médio regular recebem um valor de R$ 150, enquanto aqueles matriculados em escolas de Tempo Integral ou Cursos Técnicos Integrados têm direito a uma bolsa de R$ 225.

Além disso, ao final de cada ano letivo, é depositado em poupança o equivalente a duas bolsas mensais. Os alunos podem resgatar 25% desse recurso no decorrer do ano ou realizar saque integral do valor ao concluir o Ensino Médio.

Criado em 2021, durante o período da pandemia de covid-19, o Todo Jovem na Escola é uma ação coordenada pelo Gabinete de Projetos Especiais em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc).