Tudo Fácil passará a oferecer serviços de Libras a cidadãos com deficiência auditiva

Na quarta-feira (16/4), foi firmado o termo de cooperação entre a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), com o objetivo de oferecer serviços na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para cidadãos com deficiência auditiva nas Centrais de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil. Assinaram o documento o secretário-adjunto da SPGG, Bruno Silveira, e o titular da SJCDH, Fabricio Peruchin.

“Esta é mais uma iniciativa do projeto de ampliação e modernização da rede Tudo Fácil. Com as novas medidas voltadas à comunicação, visamos garantir o acesso pleno e igualitário de pessoas com deficiência auditiva, estendendo ainda mais a inclusão nos atendimentos”, afirmou Bruno Silveira.

A ação abrange serviços de intermediação, interpretação e tradução de Libras por meio da Plataforma Digital Inteligente, contratada pela SJCDH. Durante o atendimento, que estará disponível ainda neste mês, o intérprete de Libras irá se comunicar por videochamada ou texto com o cidadão surdo e, por áudio, com o atendente do Tudo Fácil. O acesso ao ambiente virtual se dará pela captura de QR Code disponibilizado em cartazes no interior da unidade ou pelo link de acesso informado ao cidadão atendido.

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos disse que a adesão do serviço RS em Libras é muito importante para o atendimento da população surda ou muda. “Essa é uma iniciativa fundamental para tornarmos o atendimento realizado na rede Tudo Fácil ainda mais acessível. Como governo, temos o dever de atender a todas as pessoas e de proporcionar a melhor experiência possível”, disse. “Desde o lançamento do serviço RS em Libras, ele vem sendo implementado em diversos setores públicos e já temos resultados extremamente positivos”, destacou Peruchin.

O recurso de tradução e interpretação de Libras será acessado diretamente nos celulares dos cidadãos, de forma on-line e sem custos. Caso o usuário não possua aparelho telefônico, as unidades Tudo Fácil disponibilizarão computadores com câmera.

Parceria

Em outubro de 2024, outra medida de inclusão para os cidadãos atendidos no Tudo Fácil foi firmada entre a SPGG e a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders), vinculada à SJCDH. Desde então, são ofertadas a solicitação e a entrega da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), além da solicitação e entrega do Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência e de Baixa Renda.

Tudo Fácil

Com 25 anos de atividades no Rio Grande do Sul, o Tudo Fácil teve sua primeira unidade inaugurada em Porto Alegre em 1º julho de 1998. Além das três sedes, na capital, a Central de Serviços ao Cidadão conta com unidades nas cidades de Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Em breve, a rede contará com uma unidade em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.