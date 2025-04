Com novas rotas internacionais, SC impulsiona turismo com feriado prolongado e estratégias contra a sazonalidade no setor

Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina destaca impacto positivo do feriadão e dos novos voos internacionais no crescimento do setor turístico– Foto: Prefeitura de Pomerode/Divulgação

Com o encerramento da alta temporada de verão, o turismo catarinense ganha novo fôlego com o feriado prolongado de abril. A movimentação nas rodovias, aeroportos e destinos turísticos reforça a importância estratégica dessas datas para a economia estadual, especialmente no desafio de combater a sazonalidade e manter o setor aquecido ao longo do ano.

Nos últimos anos, Santa Catarina tem registrado um crescimento expressivo na chegada de turistas internacionais, reflexo direto do trabalho do governador Jorginho Mello na ampliação das rotas aéreas. Esse movimento tem trazido visitantes com ticket médio mais elevado e maior tempo de permanência no estado, o que gera impacto direto na economia local — desde o setor hoteleiro e gastronômico até os trabalhadores informais.

Durante a temporada de verão 2024/2025, por exemplo, o número de turistas uruguaios cresceu 556% nas hospedagens de Florianópolis. Embora a capital concentre boa parte do fluxo, o desafio agora é expandir esse crescimento para outras regiões do estado, incentivando o turismo regional e descentralizado.

A movimentação também reflete positivamente no mercado de trabalho. O verão registrou aumento na contratação de profissionais para atender a demanda, e a expectativa é de que, com os voos programados para a temporada de inverno, esse ritmo de crescimento se mantenha.

Para a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, esse cenário também representa um estímulo à profissionalização do setor. “Quanto mais turistas chegam, mais o trade se sente motivado a investir em qualificação, em serviços de excelência e em experiências inesquecíveis para quem nos visita”, destaca a secretária.

Páscoa em Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o feriado de Páscoa, cidades catarinenses se transformam em verdadeiros cenários temáticos, com programações especiais que atraem famílias e turistas de todas as idades. Festas tradicionais como a Osterfest, em Pomerode — considerada a maior celebração pascal da América Latina —, encantam com suas decorações coloridas, oficinas culturais, gastronomia típica e atrações para crianças.



Também há atrações em Itapema, Florianópolis, Brusque, Águas Mornas, São Joaquim e entre outros eventos que reforçam o calendário turístico de Santa Catarina, movimentando a economia local, valorizando as tradições regionais e oferecendo aos visitantes experiências únicas, que vão além do turismo de sol e mar.

Com a soma de esforços entre o poder público, a iniciativa privada e os profissionais do setor, Santa Catarina se consolida cada vez mais como um destino atrativo o ano todo.

Nova rota internacional

Nesse contexto de crescimento do turismo no estado durante todo o ano, o governador Jorginho Mello anunciou na segunda-feira, 14, um novo destino internacional com voo direto a partir de Santa Catarina. A rota Florianópolis-Lima começa a operar a partir de 2 de dezembro deste ano pela companhia aérea Latam, com três voos semanais.

“A chegada de um novo destino internacional comprova esse imenso potencial que Santa Catarina tem pra se conectar com mais cidades do mundo. Agora é a vez de um voo direto pra Lima e assim vamos intensificar o turismo e os negócios entre Santa Catarina e o Peru”, disse o governador na ocasião.

A Latam prevê transportar até 43 mil passageiros por ano na sua nova operação entre Brasil e Peru, que já conta com as operações regulares São Paulo-Lima, Rio de Janeiro-Lima, Brasília-Lima, Porto Alegre-Lima e Curitiba-Lima.