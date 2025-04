Aniversário de Brasília terá visitação especial ao Palácio do Congresso

Para marcar os 65 anos de Brasília, celebrados nesta segunda-feira (21), a Secretaria de Comunicação do Senado (Secom) preparou uma programação especial com ações coordenadas entre os veículos e as redes sociais da Casa:Agência Senado, Rádio, TV, Mídias Sociais e o Programa Visite o Congresso.

— A Agência, a Rádio, a TV Senado e as nossas mídias sociais trabalham juntas para oferecer conteúdos que valorizam não apenas a capital do país, mas também o papel do Senado nessa trajetória. A produção conjunta reforça nosso compromisso com uma comunicação pública de qualidade e com a história viva do Brasil — afirmou o diretor de Jornalismo, Mikhail Lopes.

Os veículos da Secom divulgarão conteúdos que resgatam a memória, a história, a arquitetura e a cultura da cidade. A programação também incluirá uma projeção na fachada externa do Senado e o lançamento do roteiro comemorativo do Programa Visite o Congresso em homenagem aos 65 anos do Palácio do Congresso Nacional.

Agência Senado

Uma reportagem multimídia da Agência Senado mostra como foi a instalação do Congresso Nacional no dia 21 de abril, destacando o protagonismo do Legislativo na fundação da nova capital.

— O Congresso foi o primeiro prédio público a ser inaugurado em Brasília. A matéria resgata esse momento com o discurso de inauguração do Congresso com o João Goulart que, como vice-presidente da República, era também o presidente do Congresso e o presidente do Senado na época — detalha o coordenador-geral daAgência Senado, Silvio Burle.

Na segunda-feira (21), a página inicial daAgência se transformará em uma grande celebração à capital, conduzindo o leitor para os materiais produzidos pelos veículos da Casa.

TV Senado

Na TV Senado, a programação especial vai ao ar durante todo o feriado, a partir desta quinta-feira (17), com ênfase na segunda, 21 de abril. Serão exibidos documentários, vídeos especiais nos intervalos da programação e uma revista especial de fim de semana com reportagens sobre os 65 anos de Brasília e sobre o Palácio do Congresso.

— Entre os documentários exibidos, há produções originais e licenciadas, como Niemeyer por Niemeyer, A Menina de 60 e Darcy, Um Brasileiro. Os programas também contam com artistas da cidade para celebrar a cultura local — afirma a coordenadora-geral da TV Senado, Glauciene Lara.

Rádio Senado

A Rádio Senado entra no clima da comemoração com conteúdos jornalístico e cultural. Já está no ar uma entrevista com a equipe do Arquivo do Senado (Coarq) relembrando os bastidores e os momentos marcantes do dia da inauguração da nova capital.

O diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcanti, reforça que os ouvintes também receberão dicas de leituras de autores brasilienses em um quadro especial do programa Conexão Senado.

— O aniversário de Brasília é uma data sempre importante para a Rádio Senado. Teremos o programa Capítulo Rock com a participação de dois convidados que fazem parte da história cultural de Brasília: o guitarrista Kiko Peres, do Natiruts, e o DJ André Negão, que comanda festas e eventos artísticos na capital desde a década de 1980 — afirma.

Redes Sociais

Nas redes sociais, o aniversário da capital será celebrado com a publicação de fotos e pequenos vídeos (reels) com trechos de discursos e minidocumentários em homenagem aos 65 anos de Brasília, afirma o gestor do Núcleo de Mídias Sociais, Tadeu Sposito.

Iluminação especial e visitação temática

Na noite de segunda-feira, a fachada do Palácio do Congresso se transformará em uma grande tela com projeções sobre cultura, política e história da capital.

— Uma projeção especial homenageará a capital federal desde sua fundação até os dias atuais, destacando os pilares que moldaram a cidade: o poder, a arquitetura e o povo — afirma o coordenador da Coordenação de Visitação, Fábio Duarte.

Já a equipe do Programa Visite o Congresso faz, a partir desta quinta (17) até quinta da próxima semana (24), um roteiro comemorativo em homenagem aos 65 anos do prédio. Com duração aproximada de uma hora,a visita temática destaca a história do projeto urbanístico da capital, a arquitetura do Palácio do Congresso e suas transformações ao longo do tempo. Também serão explorados espaços que não estão incluídos nos roteiros tradicionais de visitação.

De quinta a segunda, o público poderá subir por cinco minutos em local reservado na cúpula do Senado para tirar foto.

Ao final do passeio, os visitantes recebem cartões postais comemorativos que trazem imagens raras e simbólicas da construção de Brasília.

Tour comemorativo ao Congresso

Local: Palácio do Congresso Nacional

Data: 17 a 21 de abril de 2025, das 11h30 às 12h30

De quinta (17) a segunda (21), das 9 às 17h, o público pode subir por cinco minutos na cúpula para tirar foto em espaço reservado.