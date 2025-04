Governo do Estado e Celesc inauguram Subestação Monte Verde para atender a 20 mil unidades consumidoras em Florianópolis

Fotos: Roberto Zacarias / SECOM GOVSC

Com um plano de investimentos de mais de R$ 4 bilhões em plena execução e com obras espalhadas por todas as regiões no campo e nas cidades, o Governo do Estado, por meio da Celesc, deu mais um passo importante para garantir energia de qualidade para milhares de famílias e consumidores. Com a presença do governador Jorginho Mello, foi inaugurada nesta quarta-feira,16, a Subestação Monte Verde, em Florianópolis. É um investimento estratégico para garantir o crescimento sustentável da região, especialmente diante da forte expansão do setor tecnológico e do aumento populacional.

A nova unidade recebeu um investimento total de R$ 39,03 milhões, enquanto a linha de distribuição associada teve um aporte de R$ 11,47 milhões. Os recursos são provenientes de fundos próprios da Celesc e do Programa de Financiamento do BID.

Com a nova subestação, aproximadamente 5 mil unidades consumidoras já foram remanejadas para o novo sistema. A expectativa é que até o final de 2025, cerca de 20 mil consumidores sejam atendidos direta ou indiretamente pela SE Monte Verde.

Para o governador Jorginho Mello, a nova unidade é um símbolo do compromisso do governo com o futuro de Santa Catarina. “Florianópolis vive um momento de crescimento acelerado, impulsionado pela inovação, pelo empreendedorismo e pela chegada de novas famílias. Para acompanhar esse ritmo, precisamos garantir uma infraestrutura robusta e confiável. Esse é o tipo da entrega que eu gosto de fazer, porque você tá dando condições para que o Estado continue crescendo, gerando renda, emprego e riqueza”, disse.

O governador também parabenizou a Celesc pelo investimento e pelo planejamento estratégico que deixa a capital Florianópolis ainda mais preparada para os desafios de uma cidade inteligente, conectada e com mais qualidade de vida.

Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, destacou a importância da obra para o desenvolvimento da cidade. “A nova subestação aumenta consideravelmente a capacidade de fornecimento de energia para bairros estratégicos de Florianópolis, como Monte Verde, Saco Grande, Itacorubi, Cacupé, Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui e João Paulo. Isso garante um atendimento de melhor qualidade para os consumidores e favorece o crescimento econômico da região”, afirmou.

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, também celebrou a entrega. “Mais uma conquista importante para nossa cidade. A inauguração da Subestação Monte Verde é um marco no caminho do desenvolvimento. Florianópolis cresce em ritmo acelerado e precisa de uma infraestrutura energética à altura desse avanço. Esse investimento traz mais segurança, estabilidade no fornecimento e cria as condições ideais para atrair novas empresas — especialmente do setor de tecnologia, que hoje impulsiona a nossa economia. É mais um presente do governador Jorginho Mello para Florianópolis, que acaba de completar 352 anos”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom SC

O diretor de Distribuição, Cláudio Varella do Nascimento, reforçou a importância da nova subestação para o desenvolvimento econômico. “A disponibilidade de energia de qualidade é um fator crítico para setores como tecnologia da informação e comunicação. Empresas de tecnologia, data centers e startups, que dependem de um fornecimento ininterrupto, terão um impacto positivo significativo. Além disso, o crescimento da infraestrutura energética impulsiona a geração de empregos e a atração de novos negócios para a cidade”, destacou.

Expansão da infraestrutura elétrica

A Subestação Monte Verde entra em operação com um transformador de 40 MVA, mas foi projetada para futuras ampliações, podendo alcançar 120 MVA com a instalação de até três transformadores. A unidade conta ainda com duas entradas de linha de 138 kV, cinco alimentadores de 13,8 kV e um banco de capacitores de 4,8 MVAr. Em sua configuração máxima, poderá operar com quatro entradas de linha, 13 alimentadores e três bancos de capacitores.

A subestação está conectada à rede elétrica por meio de uma linha de distribuição de 1,23 km, que secciona a linha de 138 kV Trindade–Ratones. Com traçado predominantemente rural, essa linha é composta por cinco estruturas: uma metálica treliçada e quatro monotubulares.

O gerente da Regional da Celesc em Florianópolis, Leandro Seemann, destacou o impacto da obra: “Com essa nova estrutura, vamos desafogar a Subestação Agronômica, que atendia parte dessa região e já apresentava sinais de esgotamento. Isso melhora a confiabilidade do fornecimento e reduz o risco de interrupções”, explicou.

O secretário de Estado da Casa Civil, Kennedy Nunes e o secretário Executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, bem como demais autoridades e trabalhadores da Celesc, também acompanharam o evento de inauguração da Subestação Monte Verde, nesta quarta, em Florianópolis.