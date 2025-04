Aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha auxilia a economizar e organizar as compras

O planejamento das compras se torna essencial com a proximidade da Páscoa, período marcado por reuniões em família, trocas de presentes e aquisição de produtos típicos da época. É justamente nessa hora que o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha se destaca como um importante aliado do consumidor gaúcho. Desenvolvido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, em parceria com a Procergs, o programa permite pesquisar e comparar preços em tempo real, com base nas informações das notas fiscais eletrônicas emitidas em todo o Rio Grande do Sul.

Nesta Páscoa, produtos como ovos de chocolate, caixas de bombons, peixes, azeites e outros itens típicos podem apresentar grande variação de preços entre os estabelecimentos. Com o auxílio da ferramenta, é possível encontrar as melhores ofertas perto de casa e fazer escolhas mais conscientes.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, reforça o papel do aplicativo na promoção da cidadania fiscal e do consumo consciente. “A Páscoa é tempo de celebração e união, mas também pode ser um momento de consciência no consumo. O Menor Preço Nota Gaúcha ajuda as famílias gaúchas a economizar e planejar suas compras com inteligência. É uma ferramenta que promove a transparência nos preços e coloca a informação ao alcance de todos”, afirma.

Economia planejada com a Lista de Compras

Desde agosto de 2024, o Menor Preço Nota Gaúcha conta com a funcionalidadeLista de Compras, que permite pesquisar vários itens de uma só vez. Ao cadastrar os produtos desejados, a ferramenta mostra o valor total da lista em diferentes estabelecimentos em um raio de até cinco quilômetros, facilitando a comparação e auxiliando o consumidor a escolher a opção mais econômica.

Na preparação para a Páscoa e para a tradicional refeição da Sexta-feira Santa, essa funcionalidade se torna ainda mais útil. Itens para o almoço em família podem ser organizados em uma única lista, permitindo que o consumidor visualize, de forma rápida e prática, onde encontrar a melhor opção de compra de produtos e presentes.

Para o coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha , Fernando Rodrigues dos Santos, a aplicação foi pensada para otimizar a experiência do usuário. “Com a nova funcionalidade de Lista de Compras, o Menor Preço se torna ainda mais útil e prático. É um recurso que facilita a vida de quem precisa organizar o orçamento e buscar os melhores preços em meio à correria da Páscoa. Estamos sempre trabalhando para que o aplicativo seja um verdadeiro parceiro do consumidor”, destaca Fernando.

Como criar uma lista de compras

Abra o aplicativo e faça login. Na página inicial, toque em “Lista de Compras” e, em seguida, em “Nova Lista” .

Escolha um nome para a lista, defina o raio de busca (até cinco quilômetros) e toque em “Criar Lista” .

. Em “Adicionar Itens” , selecione os produtos que deseja pesquisar. Você pode escanear o código de barras ou buscar pelo nome.

, selecione os produtos que deseja pesquisar. Você pode escanear o código de barras ou buscar pelo nome. Após a pesquisa, selecione o produto desejado e toque em “Adicionar Item” . O aplicativo perguntará se deseja adicionar outros produtos.

. O aplicativo perguntará se deseja adicionar outros produtos. Na página “Listas de Compras” , selecione a lista criada e toque no ícone de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo.

, selecione a lista criada e toque no ícone de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo. O aplicativo exibirá os estabelecimentos que possuem os produtos da sua lista. A primeira opção será a loja com o maior número de itens pelo menor preço. Toque no nome da loja para mais detalhes ou em “Navegar” para obter direções.

Como usar o Menor Preço Nota Gaúcha

Disponível gratuitamente para Android e iOS, o Menor Preço Nota Gaúcha pode ser utilizado por qualquer cidadão cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha . Basta buscar pelo nome do produto ou escanear o código de barras, definir um raio de pesquisa e comparar os preços mais recentes registrados pelas notas fiscais com CPF emitidas nos estabelecimentos.

Com recursos como filtro por data e distância, além da criação de listas organizadas por categorias, o programa se consolida como uma das principais ferramentas de apoio ao consumidor no Rio Grande do Sul — especialmente em datas comemorativas como a Páscoa, em que o planejamento pode fazer toda a diferença no bolso.

Como utilizar o aplicativo Menor Preço

Baixe o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e iOS . Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha , o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF.

e . Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa , o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF. Informe o produto que deseja pesquisar por meio da descrição, da marca ou do código de barras.

Filtre os resultados pelo raio máximo de distância da sua localização e pela data que o preço foi praticado.

Encontre os menores preços mais próximos. Como o mecanismo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto emitida com CPF pelo estabelecimento, é importante verificar a data e o horário em que a nota foi processada.

Novidades e informações do Menor Preço Nota Gaúcha podem ser acompanhadas nas redes sociais como Instagram e Facebook .