Senado fará projeção pelo aniversário de Brasília

Na segunda-feira (21), em comemoração ao 65º aniversário de Brasília, o Senado fará uma projeção especial na parte externa da cúpula e do Anexo 1. Serão mostradas imagens da construção do Palácio do Congresso Nacional e os dizeres “1960” e “O sonho ganhou forma”.

Já nestas quarta (16) e quinta-feira (17), a fachada do Senado será iluminada com a cor vermelha pelo Dia Mundial da Hemofilia. A solicitação é da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia (Abraphem).

Dia Mundial da Hemofilia

De acordo com a Abraphem, a hemofilia é uma doença genética que afeta a coagulação do sangue. Ela acontece quando uma pessoa nasce com deficiência na atividade de algumas das proteínas responsáveis pela coagulação do sangue.

As pessoas com hemofilia pessoas apresentam sangramentos que demoram muito mais tempo para serem controlados, pois o organismo não tem condições de produzir adequadamente o coágulo que é responsável por estancar o sangramento.