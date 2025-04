Transplante capilar: precisão e cuidado são essenciais

O implante capilar é um procedimento que exige técnica apurada, conhecimento anatômico e sensibilidade estética para garantir resultados naturais e duradouros. Desde 2023, o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconhece a técnica como um ato médico, ou seja, deve ser realizado exclusivamente por médicos especializados.

Permitir que apenas profissionais da área médica executem essa técnica também fomenta a especialização e o avanço científico no setor, incentivando a formação de novos médicos capacitados em tricologia e cirurgia capilar. De fato, o Censo de Transplante Capilar 2023, promovido pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), registrou um aumento no número de médicos associados que, atualmente, dedicam-se exclusivamente aos transplantes capilares. Em 2022, foram mais de 6 mil procedimentos realizados.

Os dados do estudo também pontuaram que, em média, 12% dos profissionais habilitados atenderam pacientes que precisavam de algum reparo de um procedimento anterior realizado por profissionais sem a devida habilitação ou em clínicas clandestinas. Desses indivíduos, 15% foram obrigados a refazer a cirurgia.

Para o Dr. Rômulo Amorim (CRM: 204793-SP), médico-cirurgião especialista em transplante capilar, é preciso seguir a precisão em cada etapa do procedimento, desde a extração até a implantação dos folículos, que são fundamentais para a segurança e satisfação do paciente.

“A qualidade do implante capilar começa com a extração adequada dos folículos”, afirma Dr. Rômulo Amorim. “A partir de uma extração bem-sucedida, os danos à área doadora são minimizados, e coletamos exatamente o número de folículos que o paciente precisa”, explica.

Além disso, de acordo com o especialista, a implantação deve seguir critérios rigorosos: “Folículos implantados na angulação correta, com densidade adequada e mínimo trauma local alcançam o resultado natural que os pacientes tanto procuram”.

Quais são os riscos de um implante mal executado?

Procedimentos realizados por profissionais não habilitados ou sem experiência podem trazer complicações. “Um transplante capilar sem técnica adequada gera resultados inestéticos, agressão desnecessária à área doadora e frustração no paciente, que investiu tempo, recursos e expectativas”, alerta o médico. “A solução é escolher um profissional qualificado. O ideal é sempre buscar um médico que transmita experiência, coerência e segurança”, frisa.

Dados de um balanço divulgado pela ABCRC indicam que 61% dos médicos cirurgiões e dermatologistas associados da entidade já atendem apenas procedimentos de transplante capilar, o que, segundo a organização, “reforça o avanço da modalidade entre os profissionais”.

Qual o papel da tecnologia nos implantes capilares?

Dr. Rômulo Amorim destaca que a evolução tecnológica tem aprimorado o planejamento cirúrgico: “A IA (Inteligência Artificial) está vindo com tudo. Aplicativos já nos ajudam a prever a necessidade de folículos do paciente, mapeando a área a ser transplantada com uma simples foto”, comenta o especialista.

Porém, o médico ressalta: “Nada substitui o olhar artístico e a experiência do cirurgião”.

Distribuição estratégica dos folículos e técnicas (FUE, FUT, DHI)

Pacientes com calvície avançada exigem um planejamento minucioso. “É fundamental setorizar as áreas que devem ser preenchidas com folículos que tenham a quantidade de fios adequada à região. Isso garante naturalidade”, afirma o especialista.

Segundo Dr. Rômulo Amorim, a escolha do método influencia diretamente no pós-operatório. “A técnica FUE (Transplante de Unidades Foliculares) não envolve cortes e é menos agressiva, sem cicatrizes lineares. Já a FUT (Transplantação de Unidades Foliculares) requer sutura e tem recuperação mais desconfortável”, compara.

Como escolher a clínica e o profissional ideal?

Dr. Rômulo Amorim observa que o paciente deve avaliar o histórico do médico, a estrutura do centro cirúrgico, o pré e pós-operatório e a conexão com o cirurgião. “Se algum desses fatores falhar, a segurança será comprometida”.

Para concluir, o médico destaca que o resultado do implante capilar depende de precisão, técnica avançada e um profissional qualificado. “Com a regulamentação do CFM, a escolha por um médico especializado é mais do que uma recomendação - é uma questão de segurança”, afirma.

