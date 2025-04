Audiência debate políticas para ampliar uso da Língua Brasileira de Sinais

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove, na terça-feira (22), audiência pública em homenagem ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), comemorado em 24 de abril. A data busca promover a inclusão das pessoas com deficiência auditiva.

O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), e será realizado às 13 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas

O parlamentar lembra que a Língua Brasileira de Sinais é reconhecida pela Lei 10.436/02 , como meio legal de comunicação e expressão. "Sua valorização é essencial para garantir que as pessoas surdas possam exercer plenamente seus direitos de cidadania, incluindo o acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à cultura."

Desafios

Apesar dos esforços para garantir a inclusão das pessoas surdas, Duarte Jr. ressalta que ainda há muitos obstáculos, "como a falta de intérpretes qualificados, a escassez de materiais didáticos em Libras e a pouca implementação da língua em espaços públicos e privados."

O deputado afirma que a audiência será uma oportunidade para discutir políticas públicas que garantam o uso efetivo de Libras na educação, no atendimento à saúde, em serviços públicos e privados. "A partir desse debate, será possível identificar as melhores práticas e propor ações concretas que atendam às necessidades da comunidade surda."