Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.853 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (15). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

