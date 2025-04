Militantes do MST são atropelados durante ato no Recife

Segundo o MST, um dos atropelados foi ferido gravemente e está em coma no Hospital da Restauração, na capital pernambucana. O outro teve cortes no braço, que ficou ensanguentado depois do ataque.

Dois militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram atropelados na manhã dessa terça-feira (15), durante uma manifestação no Recife. Um veículo avançou sobre o grupo e o motorista fugiu sem prestar socorro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Geral Há 4 horas Câmara do Rio autoriza armamento da guarda municipal Próximo passo é regulamentar a forma como a mudança ocorrerá

Geral Há 7 horas Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumula em R$ 50 milhões Números sorteados foram: 04 - 18 - 23 - 48 - 53 - 56

Geral Há 7 horas Operação contra envolvidos na morte de agente deixa 5 mortos no Rio João Pedro Marquini foi morto com cinco tiros de fuzil no fim de março

Desenvolvimento Há 7 horas Leite participa do início das obras da maior usina de etanol do RS, em Passo Fundo Em um marco para o setor de biocombustíveis no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite participou nesta terça-feira (15/4), em Passo Fundo, d...