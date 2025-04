Divulgada lista dos candidatos pré-selecionados para bolsistas do Programa Alfabetiza Tchê

O governo do Estado divulgou, nesta terça-feira (15/4), a lista dos candidatos pré-selecionados para receber as bolsas mensais do Programa Estadual de Apoio à Alfabetização, o Alfabetiza Tchê . Durante o ano de 2025, os participantes do Programa irão aprimorar teorias e práticas pedagógicas voltadas à alfabetização.

A publicação contém os nomes de 18 formadores regionais e suas respectivas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), onde irão atuar. Também foram pré-selecionados 470 formadores municipais. Contudo, no processo seletivo com as vagas para Formador Estadual de Alfabetização e Consultor Externo Estadual de Alfabetização, nenhum dos candidatos inscritos atendeu aos critérios que constam no edital.

A formação está estruturada em três níveis de atuação: estadual, regional e municipal. Cada um deles possui requisitos próprios, com perfis, cargas horárias e valores de bolsa distintos que são contempladas somente com os formadores.

Os formadores estaduais capacitam os regionais, que, por sua vez, repassam os conhecimentos aos municipais, encarregados da habilitação aos professores da rede pública.

O objetivo é fortalecer, em todo o Rio Grande do Sul, a equipe que compõe o Alfabetiza Tchê. Criada em 2022, a iniciativa é uma política pública que busca garantir que todos os estudantes gaúchos das redes municipal e estadual estejam plenamente alfabetizados até o término do 2º ano do Ensino Fundamental.

As bolsas serão concedidas pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogadas por mais um período, até o limite de 24 meses. Elas também não têm caráter remuneratório e, por isso, os valores não incidem contribuição previdenciária ou impostos. O pagamento será feito por depósito em conta corrente e o bolsista terá direito ao ressarcimento de despesas com deslocamento e alimentação, quando necessário.

Sobre o Alfabetiza Tchê

O Alfabetiza Tchê atua em regime de colaboração entre o Estado e os 497 municípios gaúchos. As ações são desenvolvidas a partir de cinco eixos: fortalecimento da aprendizagem; fortalecimento da gestão municipal e escolar; formação de professores; avaliação externa, acompanhamento e monitoramento dos indicadores; e cooperação, articulação e incentivo. O Programa beneficia estudantes da Educação Infantil, com idades entre quatro a cinco anos, e do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental em escolas das redes públicas.

Além disso, para sua concretização, o Alfabetiza Tchê conta com apoio da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Sul (Undime) e da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).