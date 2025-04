Governo lança nova edição do Programa Aprende Mais para qualificar o ensino em Português e Matemática na Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), relançou o Programa Aprende Mais para recompor aprendizagens dos estudantes da Rede Estadual, desenvolvendo habilidades essenciais da educação básica. A iniciativa está na sua terceira edição e é uma política pública que oferece apoio didático e formação continuada aos profissionais da Educação Básica, com foco nos professores de Língua Portuguesa e de Matemática.

O anúncio da retomada foi realizado nesta segunda-feira (14/4) em uma live , apresentada pela secretária adjunta da Seduc, Stefanie Eskereski, e o subsecretário de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Jerônimo. Criado inicialmente no contexto da pandemia de Covid-19, o programa tinha como objetivo a recomposição das aprendizagens, que poderiam ter sido prejudicadas por conta da crise sanitária.

Com a reformulação, a meta é retomar uma série de ciclos formativos, conceder bolsas de estudos aos participantes do Aprende Mais e ampliar o público para abranger ainda os supervisores escolares e os mentores pedagógicos.

O programa está centrado no desenvolvimento de habilidades estruturantes. “Para que um jovem aprenda e compreenda os conhecimentos escolares, é fundamental que tenha bem desenvolvidas as habilidades de leitura, escrita, compreensão e raciocínio lógico. Tudo isso precisa estar bem formatado para que ele consiga avançar ao longo de toda a sua trajetória acadêmica. Como Rede Estadual, estamos em um grande movimento para assegurar o sucesso escolar, promover a permanência dos estudantes na escola e garantir o aprendizado”, detalhou Stefanie.

O Aprende Mais também busca fortalecer o processo de alfabetização e letramento matemático nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além de abordar competências socioemocionais.

Material didático e formação continuada

As ações do Aprende Mais estão divididas em duas estratégias conectadas entre si. A primeira está relacionada aos novos Cadernos de Aprendizagem Contínua. Os materiais foram desenvolvidos para ampliar as possibilidades pedagógicas, centrados na proficiência leitora e raciocínio lógico-matemático em sintonia com as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na matriz de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), no Referencial Curricular Gaúcho (RCG) e na Matriz de Referência 2025.

“São livros de atividades, tanto de português quanto de matemática, que vem como uma sequência de aulas estruturadas a partir da Base Nacional Comum Curricular, alinhada à nova matriz de referência de 2025. Ele já começou a ser distribuído de forma impressa e, até maio, todas as escolas irão receber”, explicou Marcelo.

Os materiais didáticos são compostos por três volumes, com cadernos do professor e do estudante. Eles foram concebidos a partir da análise de dados históricos da Rede Estadual, apontando as questões que demandam maior reforço de aprendizagem. Os cadernos serão divididos em ciclos, repassados conforme o seguinte cronograma:

Volume 1: Maio a Junho

Volume 2: Junho a Agosto

Volume 3: Agosto a Outubro

A segunda ação estratégica está relacionada às formações do Aprende Mais. E tem por objetivo auxiliar os profissionais da Educação da Rede Estadual, ampliar seus conhecimentos e proporcionar um ambiente de conexão para compartilhar experiências com outros educadores. Parte das atividades acontecerão na plataforma do Google Sala de Aula, onde ficarão disponíveis os vídeos e conteúdos abordados durante cada ciclo formativo.

As reuniões ocorrerão de forma diversificada. Professores do 5º ano participarão de encontros semanais, síncronos e assíncronos, com duração de uma hora, após horário de trabalho. Já para docentes do 9º ano e da 3ª série do Ensino Médio os compromissos serão realizados em períodos semanais ou quinzenais.

Supervisores escolares também receberão formação síncrona e assíncrona com uma hora de duração, enquanto os mentores pedagógicos seguirão trilhas formativas compostas por atividades quinzenais, no formato assíncrono.

Entre os critérios de participação, é necessário ter, no mínimo, cinco anos de docência comprovada, tanto na Rede Estadual quanto em outra rede de ensino. Para isso, eles precisam se enquadrar nos seguintes critérios do programa:

ser professor de Língua Portuguesa ou Matemática;

ou ser professor do 5° ano do Ensino Fundamental;

ou atuar como supervisor pedagógico;

ou ser mentor pedagógico da Rede Estadual.

Todos os professores que se inscreverem e participarem das formações receberão bolsas mensais de estudo como forma de apoiar a capacitação e o aperfeiçoamento dos docentes. Os valores das bolsas variam conforme a função e a etapa de ensino:

R$ 600 para professores do 5º ano do Ensino Fundamental;

R$ 500 para professores de Língua Portuguesa ou Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental

R$ 500 para professores de Língua Portuguesa ou Matemática da 3ª série do Ensino Médio;

R$ 700 para supervisores escolares;

R$ 800 para mentores pedagógicos;

R$ 800 para docentes multiplicadores.

R$ 1.500 para formadores do programa;

Formadores e multiplicadores docentes

Os professores que atuarem como formadores ou multiplicadores irão acompanhar ações formativas no âmbito do Programa Aprende Mais, promovendo o uso consciente e eficaz do Cadernos de Aprendizagem Contínua e impulsionado as atividades de recomposição das aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para formadores, que atuarão na sede da Seduc, em Porto Alegre, com dedicação de 40 horas semanais ao programa. Já os professores multiplicadores permanecerão em suas escolas de origem, com carga horária de 20 horas, conciliando a atuação na sala de aula com a função de replicar as formações em seus municípios.

“O direito à educação, que nós tanto defendemos e que está previsto na Constituição, só se concretiza na aprendizagem. Nenhuma estratégia ou tecnologia é melhor que o trabalho dos professores na escola. Por isso, vamos apoiá-los com formação e recursos”, conclui Stefanie.

Inscrições

Formadores: até 24 de abril

Formulário para inscrição





Multiplicadores: até 30 de abril

Formulário para inscrição





Professores e supervisores: 16 a 30 de abril - Portal Educação RS

Link para inscrição





Mentores pedagógicos: inscrição automática