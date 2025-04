Governo investe R$ 100 milhões em obras rodoviárias no norte do Estado

O Governo do Rio Grande do Sul está investindo R$ 100 milhões em melhorias na malha rodoviária do norte do Estado. Os recursos foram direcionados a obras de pavimentação, recuperação e manutenção de mais de 60 quilômetros de estradas.

Os trabalhos estão sendo executados na região de abrangência da superintendência de Palmeira das Missões do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Uma das ações em andamento é o asfaltamento do acesso municipal que liga Ametista do Sul ao distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen. Dos 8,86 quilômetros de rodovia, cinco já estão com a capa asfáltica implantada e a obra deve ser entregue até o final deste ano. O valor do investimento é de R$ 25,6 milhões.

Outra ligação asfáltica em obras na região é a de Novo Tiradentes, com conclusão prevista para 2026. Dos 7,8 quilômetros que ligam o município até a ERS-323, em Pinhal, três estão com a pavimentação pronta, incluindo a pintura de sinalização da pista. Para a rodovia, o Estado destinou R$ 18,8 milhões.

"Os acessos municipais que estamos implantando impulsionam o desenvolvimento dessas comunidades, proporcionando uma ligação asfáltica de qualidade e facilitando o escoamento da produção local, o acesso a serviços essenciais como saúde e educação, o avanço do turismo, bem como a geração de emprego e renda para a população", enfatiza o titular daSelt, Juvir Costella. "Acreditamos que, com essa infraestrutura, Ametista do Sul e Novo Tiradentes poderão prosperar ainda mais, mostrando o potencial da região norte do Rio Grande do Sul."

Além dos acessos asfálticos, o Daer está pavimentando importantes ligações regionais no norte gaúcho. A conexão entre aldeias indígenas na rodovia que liga Planalto à ERS-406 está em andamento, com um investimento já realizado de R$ 2,7 milhões e previsão de entrega para 2026.

Na ERS-330, entre São Bento e Tesouras – cuja conclusão também está prevista para o próximo ano –, os investimentos já somam mais de R$ 16 milhões. Já no trecho da rodovia 324 que liga Iraí a Planalto, já foram aplicados R$ 19 milhões. A obra deverá ficar pronta no segundo semestre deste ano.

"Essas obras são estruturantes e garantem a durabilidade das rodovias, interligando importantes municípios da região e facilitando o escoamento da produção agropecuária", ressalta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "O norte do Rio Grande do Sul é uma região vital para a economia do Estado e, por isso, tem lugar de destaque em nosso plano de investimentos na malha rodoviária."

Manutenção de rodovias

O Daer também realizou serviços de manutenção em diversas rodovias, com o objetivo de garantir a segurança e a trafegabilidade. Foram recuperados 37,84 quilômetros de estradas com capa asfáltica nova, nos seguintes trechos:

ERS-330, entre Derrubadas e Redentora: 19,57 quilômetros

ERS-404, entre Sarandi e Ronda Alta: 13,28 quilômetros

RSC-472, entre o Rio Turvo e Padre Gonzales: 1,43 quilômetros

VRS-822, em Esperança do Sul: 3,56 quilômetros

"Só de dezembro a fevereiro, destinamos R$ 17 milhões em serviços de manutenção de estradas na região", afirma Costella. "Com asfalto e sinalização renovados, oferecemos mais segurança e conforto à população, além de beneficiar a atividade econômica nas mais diversas modalidades, da agricultura à indústria", complementa.