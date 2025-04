Rotary leva alegria, aprendizado e cuidado a crianças de Tenente Portela

Com o objetivo de promover cidadania, autoestima e inclusão social, o Rotary Club de Tenente Portela realizou no último sábado, 12 de abril, a primeira edição do projeto "Um Dia com o Rotary", na Escola Municipal Sadi Fortes. A ação envolveu crianças e adolescentes de 5 a 14 anos dos bairros Rubino Marroni, Paludo e Isabel.

A tarde foi marcada por oficinas educativas e momentos de lazer. Em uma das atividades, o tema “empoderamento de meninas” inspirou todos os participantes a se enxergarem como super-heróis do cotidiano, valorizando a igualdade e o autoconhecimento. Já a segunda oficina, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tratou de saúde bucal, com orientações práticas e lúdicas.

A diversão ficou por conta de brinquedos, jogos, lanches e atividades recreativas, com destaque para as alunas do Curso Normal da Escola Sepé Tiaraju, que ofereceram pinturas faciais e penteados criativos.

A ação contou ainda com o apoio do Rotaract Club e marcou o início de uma proposta maior: levar o projeto a outros bairros, transformando-o em uma iniciativa contínua de cuidado e fortalecimento comunitário.

Com esse gesto, o Rotary reafirma seu compromisso com o desenvolvimento das futuras gerações e o bem-estar da comunidade portelense.