Galípolo discute na CAE perspectivas da política monetária

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ouve na próxima terça-feira (22) o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele deve falar sobre as diretrizes, a implementação e as perspectivas da política monetária. A audiência pública está marcada para as 10h.

As audiências regulares com o presidente do Banco Central estão previstas no Regimento Interno do Senado. De acordo com o texto, ele deve comparecer a reuniões da CAE pelo menos quatro vezes ao ano — nos meses de fevereiro, abril, julho e outubro.