Projeto em parceria entre prefeitura de Três Passos e Butantan vai pesquisar veneno de cobras

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Passos, em parceria com o Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, deu início ao projeto “Você Cientista”, que visa estudar o veneno das cobras da nossa região. O objetivo é utilizar esses venenos no desenvolvimento de medicamentos que podem transformar a saúde e salvar vidas.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE?

O estudo dos venenos de cobras e outros animais tem gerado descobertas incríveis, como medicamentos para o tratamento de diabetes, hipertensão e alívio de dores crônicas. Essas pesquisas podem beneficiar toda a população brasileira no futuro!

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?

Se encontrar uma cobra, não tente capturá-la sozinho(a), pois algumas espécies podem representar riscos. Em vez disso, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Três Passos ou com o biólogo colaborador do Instituto Butantan, Arthur Diesel Abegg, que irá até o local para realizar a captura de forma segura.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O transporte das cobras até o Instituto Butantan será custeado pelo próprio Instituto, sem custos para o município.

COBRAS VIVAS OU MORTAS SÃO ESSENCIAIS PARA A PESQUISA!

Contatos para apoio e informações:

Arthur Diesel Abegg – (55) 9 9686-6911

Secretaria de Meio Ambiente – (55) 9612-2072

Participe dessa jornada científica e ajude a transformar venenos em soluções para a saúde de todos.