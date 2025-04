Leite participa de reunião com OEI e IDG para atualizar projetos do Museu da Educação do Amanhã

Encontro foi realizado no Museu do Amanhã, gerido pelo IDG, no Rio de Janeiro -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, participaram, nesta segunda-feira (14/4), na cidade do Rio de Janeiro, de uma reunião com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), e com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), sobre o projeto do Museu da Educação do Amanhã. O museu será um espaço integrado ao Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, reinaugurado em 2024 depois de uma reforma completa e investimento de R$ 23,4 milhões do governo do Estado.

A reunião foi realizada no Museu do Amanhã, gerido pelo IDG, mesmo instituto responsável pela elaboração do projeto do museu que será instalado na escola gaúcha, em colaboração com o governo do Estado e a OEI. Durante o encontro, foram atualizadas as etapas desenvolvidas até agora e projetadas ações para a entrega do museu até o final de 2026.

O governador disse que a restauração do Instituto de Educação devolveu para a comunidade escolar um espaço histórico com um ambiente seguro, acessível e repleto de recursos para alunos e professores. O governador também enfatizou que a integração com o museu vai fazer do local uma fonte de inspiração para o futuro da educação.

"Será um espaço vibrante e um centro de referência", destacou Leite durante a reunião -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“Estamos alinhando as iniciativas para buscar agilizar o processo e garantir a entrega desse espaço icônico que será como um farol para a educação gaúcha. O museu vai promover colaboração e inovação, agregando tecnologias e preparando e inspirando nossos jovens para um mundo em constante transformação. Será um espaço vibrante e um centro de referência, onde a história do IE e do ensino no Rio Grande do Sul se encontrarão com as mais modernas tecnologias”.

O Museu será composto por: recepção e acolhimento ao visitante, exposição temporária e educativa, sala de aula, sala dos mestres, sala alquimia, sala da árvore às redes de conhecimento, vetores de transformação e sustentabilidade, habilidades do futuro, passaporte para o futuro, salas técnicas e operacionais.