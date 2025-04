RL Higiene incorpora Centerlimp e amplia atuação em Santos

A RL Higiene, empresa com mais de 48 anos de atuação no setor de distribuição de produtos de higiene e limpeza profissional, acaba de anunciar a incorporação da Centerlimp, distribuidora com mais de quatro décadas de atuação na Baixada Santista. Com histórico de atendimento voltado a empresas da região, a Centerlimp agora integra a estrutura da RL, que agrega processos padronizados, preservando práticas regionais já estabelecidas.

Com a expansão, a RL Higiene, que atua em formato de Rede, amplia sua atuação no estado de São Paulo, somando-se às unidades de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Presidente Prudente. O objetivo é oferecer atendimento regionalizado, com equipe dedicada, maior agilidade nas entregas e suporte técnico adaptado à realidade da região.

Segundo a empresa, o modelo adotado na RL Santos combina a atuação já consolidada na região com os processos operacionais e foco em sustentabilidade da RL Higiene, que hoje atende mais de 3.600 empresas em todo o estado de São Paulo.

Essa é uma ação estratégica baseada na análise do potencial da Baixada Santista, com foco em ampliar a capilaridade logística, otimizar os serviços e fortalecer o relacionamento com os clientes locais.

Compromisso com a continuidade e evolução

A RL Higiene reforça que a operação em Santos será conduzida com o mesmo modelo de atendimento já praticados pela Centerlimp na região. A empresa afirma que o objetivo é integrar práticas e aprimorar os processos, mantendo o foco no atendimento aos clientes da região.

A nova fase representa a incorporação de uma operação com histórico regional à estratégia de expansão estadual. Para a RL Higiene, crescer envolve aprimorar o relacionamento com os públicos atendidos.

“O crescimento consistente dos últimos anos nos fez perceber que precisávamos de reforço para oferecer mais produtos, serviços agregados e soluções para os diversos segmentos, e claro, para manter um crescimento sustentado. Daí a ideia de se juntar à Rede RL”, afirma João Carlos Silva, diretor executivo, que permanece à frente dos negócios da RL Higiene Santos.

Parcerias e fortalecimento de fornecedores

A ideia inicial é a manutenção dos principais fornecedores da Centerlimp, contemplando também a ampliação do portfólio para aumentar a oferta aos clientes da região. Segundo Rodrigo Senday, Diretor da Unidade de Serviços Compartilhados da RL, “Os planos da Rede preveem a expansão de atuação em toda a Baixada, com uma cobertura robusta em todos os segmentos. Ao estendermos todo o portfólio da RL para essa região, poderemos ampliar o atendimento a uma base crescente de clientes com proximidade.”

Parte de uma rede nacional

A RL Higiene integra a Allia, rede de empresas especializadas em produtos profissionais de higiene e limpeza com atuação nacional. Proprietária das marcas Higindoor e Essenz, a estrutura da Allia oferece suporte logístico ampliado, fornecedores homologados e padronização de boas práticas, mantendo consistência na operação e capacidade de adaptação às necessidades locais.

“A entrada da Centerlimp na Rede RL, além de ampliar sua presença na região, contribui para o fortalecimento da Rede Allia, que passa a contar com mais um hub para atendimento a contas corporativas regionais, nacionais e internacionais presentes na Baixada Santista”, afirma Ricardo Vacaro, diretor geral da Rede RL.

Sobre a RL Higiene

Fundada há 48 anos como comércio de produtos de limpeza, atua no mercado de distribuição de produtos de higiene e limpeza para o mercado B2B. A empresa promove o programa Limpeza 360º, é uma Empresa B certificada e já recebeu duas vezes o Prêmio Eco da Amcham.

Sobre a Centerlimp

Fundada há 40 anos, atua em toda a Baixada Santista na distribuição de produtos de higiene e limpeza profissional. Distribui marcas como Santher, Spartan, Oleak e TTS, e ao longo do tempo atuou de forma contínua na região.