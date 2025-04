Comissão de Direitos Humanos cancela reunião sobre relatório a respeito de formas de amar

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados cancelou a reunião que faria na quarta-feira (16) para apresentação do relatório "Amar não é doença" .

O debate atendia a pedido do deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) e ainda não foi remarcado.

O relatório é o resultado do grupo de trabalho do colegiado que, em 2024, discutiu ofertas de terapias de conversão sexual.

"A criação do grupo de trabalho foi motivada por notícias de suicídio de pessoas LGBTIAPN+ logo após terem se submetido a esse procedimento pseudocientífico", explica Henrique Vieira. "Findo o trabalho e com sua impressão, faz-se necessária a apresentação do relatório", afirma o deputado.