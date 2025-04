Julgamento do Caso Jéssica Machado tem início em Campo Novo

Um dos crimes mais bárbaros já registrados na região começou a ser julgado nesta sexta-feira (11) no Fórum da Comarca de Campo Novo. O réu, José Eduardo da Rosa, de 30 anos, está sendo julgado pelo assassinato de Jéssica Helena Machado, de 19 anos, e pela tentativa de homicídio contra a mãe dela, Noemi Mariazinha Machado, de 54 anos.

O crime chocante ocorreu em maio de 2023, na localidade de Pontão da Mortandade, interior de Campo Novo. De acordo com o Ministério Público, o ato foi motivado por ciúmes e pelo inconformismo do acusado com o fim do relacionamento.

José Eduardo responde por cinco crimes graves: homicídio qualificado (com as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe), tentativa de homicídio, incêndio criminoso, tentativa de destruição de cadáver e dano qualificado com incêndio de veículo.

Relembre o crime

Na manhã do crime, o acusado teria surpreendido Jéssica enquanto ela saía para o trabalho. Armado, ele a forçou a retornar à residência da família, onde também rendeu sua mãe, Noemi, que é surda, muda e analfabeta. Noemi foi amarrada e trancada no banheiro. Jéssica foi levada para o quarto, onde foi brutalmente assassinada com golpes de faca.

Na sequência, José Eduardo teria voltado ao banheiro, onde tentou matar Noemi com um golpe no pescoço. Acreditando tê-la matado, ele colocou mãe e filha no mesmo cômodo e ateou fogo na casa.

Mesmo ferida e com queimaduras, Noemi sobreviveu ao ataque fingindo-se de morta e conseguiu fugir. O acusado, por sua vez, fugiu do local com o carro da família, que também foi incendiado. No entanto, ainda no mesmo dia, ele foi capturado pela Polícia Militar e permanece preso desde então.