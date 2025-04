Comissão promove audiência na terça sobre a Jornada de Direitos Humanos 2025

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (15) audiência pública sobre a Jornada de Direitos Humanos 2025.

O debate atende a pedido do presidente da comissão, deputado Reimont (PT-RJ), e será realizado a partir das 9 horas, no plenário 9.

"Desde 2014, a comissão realiza esse importante encontro com as entidades e movimentos atuantes na defesa e promoção dos direitos humanos para identificar quais as principais demandas na área", disse Reimont. A intenção é orientar as atividades do colegiado durante o ano.