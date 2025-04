Lula vai sancionar Orçamento de 2025 nos próximos dias

Prédio principal do Congresso (ao fundo), com colunas do Palácio do Planalto em primeiro plano - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 será sancionada nos próximos dias pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com possíveis vetos, afirmaram à imprensa na quarta-feira (9) o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, e o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE). O governo federal tem até o dia 15 de abril para sancionar o texto, mesma data-limite para entrega ao Congresso do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026.

O projeto da LOA 2025 ( PLN 26/2024 ) foi aprovado pelo Congresso em 20 de março , após atraso de três meses devido a negociações políticas. O texto que Lula vai sancionar é o chamado Autógrafo do Orçamento , que é o texto final, exato e consolidado do que foi aprovado por senadores e deputados federais. São esperados alguns vetos.

Nesta semana, a Consultoria de Orçamento da Câmara divulgou o Raio X do Autógrafo do Orçamento 2025 , um resumão em quatro páginas do texto aprovado no Congresso. O documento apresenta em gráficos e tabelas as principais despesas previstas. Confira algumas delas:

Previdência Social R$ 1,02 trilhão Transferências para estados, DF e municípios R$ 555,6 bilhões Pagamento de pessoal R$ 443,1 bilhões Investimentos (incluindo estatais federais) R$ 246,9 bilhões Despesas discricionárias R$ 233,6 bilhões Bolsa Família R$ 158,6 bilhões BPC R$ 113,6 bilhões Emendas parlamentares R$ 59,5 bilhões Seguro Desemprego R$ 57,1 bilhões Abono Salarial R$ 30,9 bilhões Minha Casa Minha Vida R$ 30 bilhões FNDCT R$ 17,6 bilhões Auxílio Gás R$ 3,6 bilhões Fundo Partidário R$ 1,3 bilhão

CMO 2025

A nova composição da Comissão Mista de Orçamento (CMO) para 2025/26 foi instalada, com o senador Efraim Filho (União-PB) na presidência . O colegiado vai analisar durante este ano primeiro a LDO para 2026 e, depois, a LOA de 2026, que terá o deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) como relator.

Com Agência Câmara