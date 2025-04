BC e Fenasbac lançam novo programa de inovação aberta

O Banco Central do Brasil, em colaboração com a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), lançou o LIFT Data, um programa virtual que busca incentivar a inovação aberta. A iniciativa tem como objetivo estimular o uso de dados públicos na criação de soluções tecnológicas para os desafios do setor financeiro.

Nesta primeira edição, o foco será a sustentabilidade, promovendo a cooperação internacional e o desenvolvimento de projetos que utilizem informações públicas para gerar impactos positivos no meio ambiente e na sociedade.

Danielle Teixeira, líder de projetos de inovação na Fenasbac, explica que a parceria foi motivada pelo objetivo comum de promover soluções inovadoras a partir da utilização estratégica de dados financeiros abertos.

“Ambas as instituições reconheceram que a exploração desses dados pode impulsionar projetos inovadores, fomentar o desenvolvimento de tecnologias financeiras e gerar valor agregado para o mercado e para a sociedade”, informa.

De acordo com a profissional, o LIFT Data integra o ecossistema LIFT como uma ampliação das iniciativas já existentes, complementando projetos consolidados, como o LIFT Lab, voltado à prototipação de tecnologias, o LIFT Learning, focado em pesquisa aplicada com universidades brasileiras, e o LIFT Challenge, uma edição especial, dedicada a desafios temáticos.

Danielle também afirma que o ecossistema LIFT funciona como uma plataforma de conexão entre academia, governo e sociedade, com o objetivo de impulsionar a inovação no setor financeiro brasileiro.

“O LIFT Data, especificamente, busca fortalecer esse ecossistema ao oferecer uma frente especializada na exploração de dados, possibilitando a criação de soluções escaláveis e alinhadas às necessidades reais do sistema financeiro e da população”, acrescenta.

Dados e tecnologia como aliados da inovação sustentável

A tecnologia, conforme ressalta a profissional, irá seguir como uma grande aliada do setor financeiro, viabilizando o uso inteligente de dados financeiros e tecnológicos, conforme propõe o programa LIFT Data. Os benefícios resultantes da integração entre dados e tecnologia podem alcançar diferentes áreas socioeconômicas e também contribuir para iniciativas sustentáveis.

“Nesse contexto, destacam-se exemplos concretos, como o uso de dados geolocalizados pelo Banco Central para monitorar operações agrícolas e assegurar a correta aplicação dos recursos; parcerias que permitem aplicar inteligência artificial no acompanhamento de milhões de operações de crédito rural; sensores e imagens de satélite utilizados para agilizar a liberação de seguros agrícolas; e tecnologias avançadas que identificam tendências climáticas e riscos ambientais em tempo real”, detalha.

Ainda segundo Danielle, esses projetos são exemplos de como a tecnologia, ao cruzar informações e gerar insights, pode aumentar a eficiência operacional, reduzir riscos e promover maior transparência e inclusão financeira.

“Esses desenvolvimentos só foram possíveis devido ao atual estágio de inovação tecnológica alcançado, e sua aplicabilidade certamente se estenderá pelos próximos anos, impulsionando novos projetos e iniciativas inovadoras e ampliando ainda mais os benefícios para o sistema financeiro e para toda a sociedade”, adiciona.

Edição inaugural foca em sustentabilidade e ação climática

Sob o tema “Dados para Financiar e Monitorar a Sustentabilidade e a Ação Climática”, a edição inaugural do LIFT Data apresenta três áreas principais de atuação e uma categoria transversal (opcional), todas alinhadas aos principais eixos da COP 30, que será realizada no Brasil em 2025:

Redução de emissões e transição para baixo carbono;

Financiamento para adaptação, resiliência e justiça climática;

Preservação de florestas e biodiversidade;

Crédito rural (categoria transversal).

Danielle ressalta que o programa é aberto a qualquer pessoa, equipe ou empresa, de qualquer lugar do mundo, que tenha uma ideia ou uma solução tecnológica que aborde pelo menos uma das categorias temáticas utilizando dados abertos. “Nossa expectativa é receber propostas que sejam inovadoras e aplicáveis na realidade brasileira”, afirma.

As inscrições estão abertas até 13 de abril. Interessados em participar podem se inscrever no site: https://bit.ly/inscricao-liftdata2025