Congresso retoma visitas em inglês e Libras aos fins de semana e feriados

O programa de visitação institucional do Congresso Nacional voltou a contar com visitas em inglês e Libras aos sábados, domingos e feriados. Às 10h15 e às 16h15, há visita em inglês e, às 12h15, em Libras. Nesses dias, não é necessário agendamento prévio.

Durante a semana, nas segundas, quintas e sextas-feiras, continua disponível o agendamento para visitas em inglês, espanhol, francês e libras. Nas terças e quartas, não há visitação.

Em língua portuguesa, a visita ocorre das 9 às 17 horas, por ordem de chegada, nas segundas, sextas, finais de semana e feriados. A cada 30 minutos é iniciado um tour com, no máximo, 50 visitantes.

A atividade é gratuita e aberta a todos.

Agendamento

A visita deve ser agendada nos seguintes casos:

para as quintas-feiras;

para os grupos entre 15 e 50 pessoas;

para visitantes com necessidades especiais;

para tours em inglês, espanhol, francês e libras nos dias de semana.

O agendamento deve ser feito no mínimo com um dia útil de antecedência.

Para fazer a visita guiada é preciso apresentar documento oficial com foto. Não são aceitas fotos nem cópias dos documentos.

Educação para cidadania

Com foco na educação para a cidadania, o programa de visitação apresenta informações sobre o processo legislativo e o patrimônio artístico e arquitetônico do Congresso Nacional.

O percurso tem duração de cerca de 50 minutos.

A visita percorre os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os salões Negro, Verde e Azul, o Túnel do Tempo do Senado e o Salão Nobre da Câmara.

O visitante também conhece obras de arte de artistas como Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Di Cavalcanti, Marianne Peretti e Burle Max.