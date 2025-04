Homem é preso com arma e drogas em Palmitinho

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 9 de abril, no município de Palmitinho, após ameaçar moradores com uma arma de fogo. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Palmitinho, com apoio da Delegacia de Seberi.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, expedido após denúncias anônimas que relatavam que ele estaria portando uma arma de forma irregular e ameaçando munícipes da cidade.

Durante a operação, os policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre .38, 15 munições do mesmo calibre e uma porção de cocaína. O indivíduo foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente para consumo pessoal.

A delegada regional Aline Dequi Palma destacou a importância da colaboração da comunidade no enfrentamento à criminalidade. “Ressalto, aqui, a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas”, afirmou.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança pública e segue atuando de forma firme no combate a crimes que colocam em risco a tranquilidade dos cidadãos.