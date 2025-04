Rio: feriadão de abril deve injetar mais de R$ 100 milhões na economia

O feriadão de seis dias consecutivos em abril deve injetar cerca de R$ 103 milhões na economia carioca e arrecadar R$ 5 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS). O impacto econômico foi realizado pelo Visit Rio Convention Bureau, estimando o potencial de gastos de hospedagem e serviços ligados ao turismo da cidade entre 18 e 23 de abril.

Na sexta-feira (18) é feriado nacional da Paixão de Cristo. Na segunda (21) é feriado nacional de Tiradentes; e no dia 23, a data é dedicada ao feriado estadual de São Jorge. O carioca vai poder emendar seis dias diretos, porque o governo do estado e a prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo no dia 22.



A expectativa é de que a rede hoteleira tenha ocupação média de 85%, podendo chegar a 95% em 19 de abril . A rede hoteleira da zona oeste lidera com 92,6% de ocupação até agora. A zona sul aparece em segundo lugar, com 84,10%, seguida da região central da cidade (72,38%) da rede hoteleira.



O presidente do Visit Rio Bureau, Carlos Werneck disse que “esses números revelam não apenas uma intensa movimentação turística, mas um verdadeiro impulso econômico para toda a cidade. O impacto vai muito além da rede hoteleira, beneficiando toda a cadeia produtiva do turismo”, avaliou.

Eventos

O Rio terá 12 grandes eventos no período, incluindo competições esportivas como o Campeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa 2025, o Crossfit Copa Sur 2025 e o Triathlon Sprint & Standard. No entretenimento, destacam-se a Tardezinha Rio de Janeiro, o show comemorativo Scorpions 60 anos e a Corrida da Mesa do Imperador, no Parque Nacional da Tijuca, entre outras atrações.