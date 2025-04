Ferramenta permite compartilhamento de assinaturas entre Senado e Câmara

O lançamento foi anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou no Plenário nesta quarta-feira (9) o lançamento de uma nova ferramenta para computadores e celulares. Com ela, senadores e deputados poderão assinar documentos de forma compartilhada pelo aplicativo Senado Digital.

— Com esta ferramenta, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados reforçam a integração das duas Casas Legislativas na busca de soluções tecnológicas unificadas para a modernização, celeridade e sustentabilidade do processo legislativo do Congresso Nacional — afirmou Davi.

A nova tecnologia também permitirá que as Secretarias das Mesas de órgãos colegiados mistos disponibilizem textos para serem assinados por seus integrantes.

Qualquer pessoa pode instalar o aplicativo Senado Digital para acompanhar em tempo real as atividades legislativas do Senado, como sessões, votações, proposições. A ferramenta está disponível nas plataformasGoogle PlayeApple Store.