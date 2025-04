Comissão de Infraestrutura vai avaliar impactos de enchente em Rondônia

Presidente da CI e autor do requerimento para a diligência externa, Marcos Rogério quer verificar os danos causados - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nessa terça-feira (8) a realização de diligência externa no município de Nova Mamoré (RO) para verificar os impactos provocados pela recente enchente que atingiu a região.

A diligência inclui visita à Usina Hidrelétrica de Jirau, para esclarecimentos técnicos, com a apresentação do Plano de Segurança de Barragem, e ainda reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) local.

Também está prevista inspeção nas áreas urbanas e rurais afetadas pela enchente, especialmente em trechos da BR-425 e das Linhas da Bacia do Ribeirão, além de encontro com autoridades municipais e comunitárias a fim de colher depoimentos para avaliar as necessidades de apoio emergencial e estrutural.

A iniciativa foi proposta pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), que preside a CI. Em seu requerimento, ele destaca que o pedido de diligência surgiu a partir de relato formal do prefeito de Nova Mamoré (RO), que informa a existência de alagamentos severos na BR-425, de acesso à cidade, bem como em diversas linhas vicinais e áreas rurais do município, o que tem gerado enormes prejuízos à mobilidade, à produção agrícola, ao acesso a serviços públicos e à segurança da população local.

“Há indícios de que o aumento do volume de água e a extensão da inundação podem ter relação com o remanso causado pelo barramento da Usina Hidrelétrica de Jirau, sendo necessário que esta Comissão visite o local, ouça os envolvidos e analise a atuação do DNIT quanto à manutenção e adaptação da infraestrutura rodoviária em função das mudanças do comportamento hidrológico da região, ocorridas após a construção da barragem”, destaca Marcos Rogério em seu requerimento ( REQ 33/2025–CI ).

Outras diligências

Também foram aprovados outros quatro requerimentos de diligência externa, todos de autoria de Marcos Rogério: o REQ 28/2025 – CI , para a elaboração de um plano nacional de diligências nos trechos rodoviários atualmente sob regime de concessão; o REQ 29/2025 – CI , para identificar os pontos críticos da malha ferroviária nacional atualmente sob responsabilidade da iniciativa privada; o REQ 30/2025 – CI , para apurar as condições técnicas, sociais, ambientais e econômicas nas regiões envolvidas em projetos de concessão de hidrovias no Brasil; e o REQ 31/2025 – CI , para fiscalizar e levantar informações relacionadas às concessões no setor aeroportuário.