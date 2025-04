Senado inaugura gabinete da liderança da Bancada Feminina

O Senado inaugurou na tarde desta quarta-feira (9) o gabinete da liderança da Bancada Feminina na Casa. O novo espaço, que fica na Ala Senador Dinarte Mariz, foi garante às senadoras uma estrutura semelhante às das lideranças partidárias, facilitando a realização de reuniões e atividades necessárias ao funcionamento da bancada.

A líder da Bancada Feminina no Senado, Leila Barros (PDT-DF), declarou que o gabinete, mais que um espaço físico, representa um espaço político e institucional. Ela enfatizou que houve uma longa trajetória de luta até o reconhecimento da bancada e a inauguração desse espaço.

O novo gabinete foi proposto pelo ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco e concretizado pelo atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

Davi afirmou que o trabalho das parlamentares engrandece a política. Também disse que a inauguração do gabinete é motivo de alegria e um momento histórico. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres são maiores, ele parabenizou as 16 senadoras pela coragem de atuar na vida pública. E reiterou que “há concretamente no Brasil um preconceito gigantesco em relação à participação feminina na política”.

— Este gabinete é mais que uma demanda legítima; é um reconhecimento de que a presença das mulheres em espaços públicos de decisão é indispensável à democracia — enfatizou o presidente do Senado, que também destacou a importância de Rodrigo Pacheco para as conquistas da bancada feminina.

Luta

Leila Barros agradeceu a Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco pelo compromisso assumido com as senadoras e com a pauta das mulheres. E ressaltou que a conquista representada pela inauguração do gabinete só foi possível “porque não caminhamos sozinhas”.

Ela também homenageou a atuação da ex-senadora Simone Tebet (MS), que foi a primeira líder da Bancada Feminina no Senado e hoje é ministra do Planejamento e Orçamento.

— Este gabinete é um instrumento de trabalho, de luta e de construção coletiva. Temos agora o nosso cantinho. Mas não podemos parar; o caminho é longo e o desafio é constante. Precisamos seguir lutando — afirmou Leila, emocionada.

Zenaide Maia (PSD-RN), que está à frente da Procuradora Especial da Mulher do Senado, declarou que o reconhecimento da bancada foi um “ganho maravilhoso” para a luta pelos direitos femininos. E lembrou que hoje as mulheres são responsáveis por quase 20% das cadeiras no Senado.

— O que me deixa feliz é saber que nossas sucessoras vão encontrar este espaço e saber que é possível, sim, fazer parte do Congresso Nacional, onde as decisões são tomadas — disse Zenaide.

Ao agradecer o apoio de Davi e Pacheco, a senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) salientou que a inauguração é significativa por colocar essa bancada na agenda institucional do Senado. Buzetti frisou que, com 16 integrantes, a Bancada Feminina é a maior do Senado.

— Se a nossa bancada já fazia barulho sem o espaço, agora com o gabinete vamos fazer mais barulho ainda — brincou a senadora.

Além de Leila e Zenaide, a inauguração contou com a presença das senadoras Eliziane Gama (PSD-MA), Professora Dorinha Seabra (União-TO), Dra. Eudócia (PL-AL), Teresa Leitão (PT-PE), Damares Alves (Republicanos-DF) e Ivete da Silveira (MDB-SC).

Também acompanharam a cerimônia o senador Flávio Arns (PSB-PR), a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e o secretário-geral da Mesa do Senado, Danilo Aguiar.

Bancada

Criada em 2021, a Bancada Feminina tem as senadoras Teresa Leitão e Soraya Thronicke (Podemos-MS) como vice-líderes do grupo.

A bancada conta com estrutura e prerrogativas de lideranças partidárias ou blocos parlamentares — como a de participar do Colégio de Líderes, orientar votações e ter preferência no uso da palavra.

Leila Barros, líder da Bancada Feminina no Senado. Ao fundo, Davi Alcolumbre, presidente da Casa - Foto: RICARDOK