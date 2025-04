Selic alta impulsiona busca por crédito com juros menores

A elevação da Taxa Selic tem impactado diretamente o custo do crédito no Brasil, tornando financiamentos e empréstimos, como o empréstimo pessoal, cada vez mais caros. Com os juros elevados, consumidores enfrentam um cenário mais restritivo, no qual o acesso ao crédito exige maior planejamento e a busca por alternativas que ofereçam condições mais vantajosas. Em um momento de instabilidade econômica, a escolha do tipo certo de empréstimo pode fazer a diferença na organização financeira e na manutenção do poder de compra.

O mercado tem respondido a essa nova realidade com soluções que permitem a redução dos juros, como o empréstimo com moto em garantia. Essa modalidade permite que consumidores ofereçam suas motocicletas como garantia para obter taxas mais baixas e prazos mais flexíveis. De acordo com dados do Banco Central, o estoque total de crédito no Brasil chegou a R$ 6,255 trilhões, refletindo um crescimento de 1,6% em outubro de 2024. No entanto, a inadimplência em linhas de crédito sem garantias segue em alta, demonstrando que alternativas com condições diferenciadas são cada vez mais procuradas.

“A alta da Selic impacta diretamente o custo do crédito no Brasil, exigindo que consumidores tomem decisões mais estratégicas na hora de contratar um empréstimo. Buscar alternativas mais acessíveis, como linhas com garantia ou simular diferentes condições antes da contratação, pode fazer uma grande diferença no planejamento financeiro”, explica Guilherme Nasser, CEO da Juros Baixos.

Para consumidores com restrições no nome, o acesso ao crédito também foi impactado. Produtos como o empréstimo para negativado surgem como uma alternativa para quem precisa reorganizar as finanças. Segundo levantamento da Serasa, mais de 68,76 milhões de brasileiros estavam negativados em fevereiro de 2025, reforçando a importância de produtos voltados a esse público.

“Com o avanço das plataformas digitais financeiras, a contratação de crédito se tornou mais dinâmica. Usar ferramentas como um simulador de empréstimo passaram a ser amplamente utilizadas para buscar de condições mais adequadas ao perfil de cada consumidor. A digitalização do crédito trouxe mais autonomia ao consumidor, que hoje pode comparar taxas e prazos para tomar uma decisão mais segura e eficiente”, afirma Ayrlonn Galvão, educador financeiro.

Além das modalidades tradicionais, novas soluções de crédito têm sido desenvolvidas para atender à diversidade de perfis de consumidores. O empréstimo com celular em garantia é uma dessas alternativas, permitindo que o aparelho funcione como bem vinculado à operação. Esse tipo de produto tem ganhado relevância em um cenário de maior seletividade por parte das instituições financeiras. Segundo o Banco Central, a taxa média de juros nas concessões de crédito livre chegou a 42,3% ao ano em janeiro de 2025, com alta de 1,6 ponto percentual em relação ao mês anterior — um indicativo do encarecimento do crédito e do aumento das exigências para contratação em linhas tradicionais.

Sobre a Juros Baixos



