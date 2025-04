Esperidião Amin lamenta acidente na BR-101 e critica precariedade da rodovia

Em pronunciamento no Senado nesta terça-feira (8), o senador Esperidião Amin (PP-SC) lamentou o grave acidente ocorrido no último domingo (6), no trecho do Morro dos Cavalos na BR-101, em Santa Catarina. Um caminhão que transportava gás etileno tombou na rodovia, provocando uma explosão que atingiu outros veículos que trafegavam pela via.

— Aquele fio de gás e líquido e fogo se infiltrou pelos carros que tinham parado. Vinte e três veículos particulares foram incendiados, de baixo para cima, pelo filete que corria morro abaixo, e as pessoas tiveram que fugir. Não tinha para onde correr: mato, cimento e apenas duas faixas — disse.

Esperidião Amin destacou que a precariedade da via se deve à falta de acostamento, causada por entraves legais e ambientais. Ele citou problemas antigos entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Ministério Público, a Funai e o licenciamento ambiental. Segundo o senador, o trecho permanece sem melhorias há mais de uma década.

O parlamentar pediu ação do governo federal, especialmente do ministro dos Transportes, Renan Filho, que já visitou o local em 2023. Segundo o senador, o trecho da BR-101 é estratégico para o estado, para o Sul do Brasil e para o Mercosul.