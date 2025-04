Congresso é iluminado de amarelo pelo Dia Mundial da Síndrome de Cushing

O Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor amarela nesta terça-feira (8) em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Cushing (8 de abril). O nome da síndrome e a data são uma homenagem ao Dr. Harvey Cushing, neurocirurgião que foi o primeiro a descrever a doença em 1912 e que nasceu em 8 de abril de 1869. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre essa condição médica rara, que é resultante da exposição prolongada a níveis excessivos de cortisol.

A iluminação foi solicitada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Causas

As principais causas da síndrome de Cushing são o uso prolongado de corticosteroides e a produção excessiva de cortisol pelo próprio corpo – esse segundo caso pode ser causado por um tumor na glândula pituitária (chamado de adenoma pituitário), tumores nas glândulas adrenais ou tumores em outras partes do corpo. Além de pacientes em tratamento com medicamentos corticosteroides, a condição também é mais comum em mulheres e pessoas com obesidade.

Sintomas

Os principais sintomas incluem excesso de peso e acúmulo de gordura, principalmente no tronco, face redonda (chamada de face em lua cheia), dificuldade de cicatrização, estrias roxas na pele, aumento da pressão arterial, fadiga, fraqueza muscular, cálculos renais, diabetes, depressão, ansiedade e irritabilidade, osteoporose, entre outros.

Diagnóstico

Em geral, o diagnóstico é feito através de exames de sangue, urina e saliva para medir os níveis de cortisol no organismo. Se o excesso for constatado, exames adicionais são realizados, como exames de imagens, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que permitem um estudo das glândulas pituitária e adrenais, e podem detectar anormalidades como tumores, por exemplo.

Tratamento

O tratamento é feito com o objetivo de curar a causa primária da síndrome e restabelecer os níveis de cortisol no organismo. Se a síndrome foi causada pelo uso de corticosteroides, o médico pode ajustar a dose ou mudar o medicamento, avaliando o benefício dele em relação à doença. Se a causa for a produção anormal do organismo, somente medicamentos ou uma dieta rica em potássio podem resolver. Caso tenha sido provocada por um tumor, pode ser necessário cirurgia, radioterapia ou medicação para controlar a produção de cortisol.

Em muitos casos, a síndrome de Cushing pode ser curada, mas pode levar algum tempo para que os sintomas diminuam depois do tratamento. Além disso, existe a possibilidade de complicações a longo prazo, caso o problema não seja tratado. O diagnóstico precoce evitará uma maior deterioração física e mental, e uma maior perda de qualidade de vida.