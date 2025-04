IBGE: indústria recua em sete dos 15 locais pesquisados em fevereiro

Sete dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentaram recuo na produção industrial na passagem de janeiro para fevereiro, conforme aponta a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta terça-feira (8).

O IBGE já havia divulgado na última quarta-feira (2) que a produção da indústria brasileira como um todo caiu 0,1% de janeiro para fevereiro. A divulgação desta terça-feira detalha um a um o comportamento dos locais pesquisados.

Localidades com recuo na produção industrial:

Bahia: -2,6%

Ceará: -1,0%

São Paulo: -0,8%

Santa Catarina: -0,6%

Mato Grosso: -0,6%

Rio de Janeiro: -0,3%

Minas Gerais: -0,2%

De acordo com Bernardo Almeida, analista da pesquisa, há uma perda de intensidade na produção industrial, influenciada pela política monetária contracionista (aumento dos juros), com o objetivo de combater a inflação .

“Isso acaba estreitando mais as linhas de crédito, reduzindo os investimentos e fazendo com que as tomadas de decisão na produção sejam mais cautelosas”, afirma Almeida, acrescentando que esse cenário também impacta de forma negativa o consumo das famílias.

>> entenda aqui por que o banco Central aumentou os juros para 14,25% ao ano.

Apesar de não ser a maior queda nominal, o resultado de São Paulo (-0,8%) foi o que exerceu maior influência no total da indústria brasileira, pois o estado representa quase um terço (32,9%) do parque industrial brasileiro. O segundo desempenho negativo mais influente no mês foi o da Bahia (-2,6%) .

Locais que expandiram a produção:

Pernambuco, 6,5%

Paraná, 2,0%

Pará, 1,6%

Espírito Santo, 1,1%

Amazonas, 0,9%

Rio Grande do Sul, 0,5%

Região Nordeste, 0,5%

Goiás, 0,2%

Desses resultados, o que mais influenciou no índice nacional foi o Paraná, seguido por Pernambuco.