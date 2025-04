Comissão debate desnutrição entre pessoas idosas no Brasil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (9) as causas da desnutrição entre pessoas idosas no Brasil. O debate, solicitado pelos deputados Luiz Couto (PT-PB) e Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), será realizado no plenário 12, às 15 horas.

No documento em que solicitam o debate, os parlamentares destacam que a desnutrição é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública que afeta os idosos. Levantamento da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral indica que quatro em cada dez pacientes internados em hospitais públicos sofrem de algum grau de desnutrição. Esse quadro agrava a saúde dos idosos, prolonga o tempo de internação e eleva os custos hospitalares.