Perfil da Câmara no TikTok concorre a prêmio de melhores práticas de comunicação pública

O perfil oficial da Câmara dos Deputados no TikTok foi indicado ao Prêmio MediaGov de Comunicação Pública, cujo objetivo é destacar as melhores práticas de comunicação pública. Ele concorre na categoria Meme-Trend do Ano, destinado a instituições que utilizaram o expediente dos memes e das trends de forma eficaz e obtiveram ótimos resultados.

A análise foi feita no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e levou em conta os seguintes critérios:

- engajamento e impacto das publicações;

- relevância coletiva dos conteúdos;

- diversidade de abordagens e;

- pertinência com a temática da categoria.

Todo o processo de escolha dos indicados e curadoria dos conteúdos foi realizado por meio da plataforma Social Media Gov.

O anúncio dos vencedores será feito no dia 29 de abril, durante a 14ª edição do Redes Wegov, em Florianópolis (SC). Todos os finalistas receberão um certificado, e os vencedores de cada categoria levarão uma estatueta.

Sobre o vídeo da Câmara

O vídeo postado no perfil da Câmara dos Deputados indicado ao prêmio é intitulado “ Mago Ensinador ” e integra uma trend do TikTok de um gnomo que anda de forma descontraída com um cone na cabeça e um lençol.

No vídeo da Câmara, o gnomo/mago ensinador caminha pelos principais pontos da Casa, explorando ambientes como a Cúpula, o Salão Verde, a Biblioteca e as janelas do Anexo 4.

Atualmente, o vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações, 590 mil curtidas e 9.800 comentários. Na época da publicação (julho de 2024), o vídeo ganhou destaque, inclusive, em portais de notícias.