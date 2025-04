Congresso recebe iluminação na cor verde pelo Dia Mundial da Atividade Física

O Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor verde nesta segunda-feira (7) em alusão ao Dia Mundial da Atividade Física (6 de abril). A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de combater o sedentarismo, que se constitui em alto fator de risco para a saúde.

De acordo com a OMS, atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia – incluindo aqueles praticados durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, viagens e atividades de lazer. O termo não deve ser confundido com “exercício”, que é uma subcategoria da atividade física e se caracteriza por planejamento, estrutura e repetição, tendo como objetivo a melhoria ou manutenção de um ou mais componentes do condicionamento físico.

Segundo o Ministério da Saúde, estimativas globais mostram que 1 em cada 3 adultos e 81% dos adolescentes não fazem atividade física suficiente. Além disso, à medida que os países se desenvolvem economicamente, os níveis de inatividade aumentam devido às mudanças nos padrões de transporte, ao uso crescente de tecnologia para trabalho e lazer, aos valores culturais e ao aumento do comportamento sedentário.

A OMS recomenda pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de exercícios intensos. Caminhadas, corridas, musculação, dança, esportes e até mesmo atividades simples, como subir escadas ou andar de bicicleta, são formas eficazes de movimentar o corpo e garantir uma vida mais saudável.

É importante que, antes de começar ou voltar a praticar exercícios, sejam realizados exames para verificar o estado geral de saúde para que seja indicado o melhor tipo de atividade física e a intensidade adequada. Além disso, o ideal é que haja acompanhamento por um profissional de educação física capacitado.