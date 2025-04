Congresso retoma visitas guiadas em inglês

Guia fala sobre a Praça das Bandeiras, no Salão Azul do Senado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A partir deste sábado (5),o Congresso Nacional volta a contar com visitas guiadas em inglês nos fins de semana e feriados, às 10h15 e às 16h15. Nesses dias, não é preciso agendamento prévio.

Durante a semana, às segundas, quintas e sextas-feiras, continua disponível o agendamento para visitas em inglês, espanhol, francês e libras. Nas terças e quartas, não há visitação.

Com foco na educação para a cidadania, o Programa Visite o Congresso transmite informações sobre o processo legislativo e o patrimônio artístico e arquitetônico das duas Casas legislativas. O percurso tem duração de cerca de 50 minutos. A visita percorre os Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os Salões Negro, Verde e Azul, o Túnel do Tempo do Senado e o Salão Nobre da Câmara. O visitante também conhece obras de arte de artistas como Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Di Cavalcanti, Marianne Peretti e Burle Max.

As visitas em língua portuguesa ocorrem das 9h às 17h, por ordem de chegada, às segundas, sextas, finais de semana e feriados. A cada 30 minutos é iniciado um tour com, no máximo, 50 visitantes. A atividade é gratuita e aberta a todos.

Agendamento

Devem ser agendadas as seguintes visitas:

às quintas-feiras;

em inglês, espanhol, francês e libras nos dias úteis, à exceção de terça e quarta-feira;

grupos entre 15 e 50 pessoas;

visitantes com necessidades especiais.

Além das quintas, as visitas agendadas podem ocorrer às segundas e sextas-feiras, e o agendamento deve ser feito no mínimo com um dia útil de antecedência.

Identificação

Todos os visitantes acima de 12 anos precisam ser identificados com apresentação de documento oficial com foto. Estrangeiros devem apresentar passaporte ou, quando integrante do Mercosul, documento de identificação oficial do país de origem. Não são permitidas fotos nem cópias de documentos.

Prêmios

O Programa Visite o Congresso já recebeu os prêmios de “Melhor atração de Brasília” e “Escolha dos Especialistas” - “2018 Experts' Choice Award” -, concedidos pelo site de turismo Trip Expert; e o Prêmio "Certificado de Excelência" do TripAdvisor, por cinco anos consecutivos. As premiações são um reconhecimento da qualidade do serviço prestado desde 1998.

Mais informações estão disponíveis em congressonacional.leg.br/visite

Um dos locais mais icônicos da visita, o Plenário do Senado, é um ótimo cenário para fotos - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Turistas conhecem o Túnel do Tempo, que liga o edifício principal ao Anexo II do Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado